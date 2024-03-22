Propolis, arılar tarafından üretilen reçinemsi bir maddedir. Arılar, kovanlarına gelen bakterileri, mikro-organizmaları, larvaları ve dışarıdan gelen tehditleri engellemek ve kovanı sterilize etmek için propolis üretirler. Propolis, arılar tarafından bitkilerin tomurcuklarından, gövdelerinden ve yapraklarından toplanır. Propolisin içerisinde %45 reçine, %30 balmumu, fenolik bileşikler, %5 mineral ve vitamin bulunur.

Propolis ilk kez Yunanlar tarafından keşfedilerek doğal bir antibiyotik olarak kullanılmıştır. Kelime anlamı ise Yunanca Pro (müdafaa), polis(şehir) yani “şehrin müdaafası” anlamını taşımaktadır.

Propolisin Faydaları

Saf propolis vücuttaki tüm virüs, bakteri ve mantarları temizleme özelliğine sahiptir.

Antibakteriyel özelliğe sahip olduğu için iltihaplanmaları engeller.

İçerisinde yer alan etanol bağışıklık sistemini güçlendirir. Böylece kronik hastalıklara karşı koruyucudur.

İçeriğinde bulunan bioflavanoidlerin sayesinde virüslere karşı koruma sağlar. Aynı zamadna grip ve soğuk algınlığına karşı etkili olduğu bilinmektedir.

Ağız ve diş sağlığına yardımcı olur. Ağız içerisinde oluşan zararlı bakterilerin oluşumunu azaltır ve engeller. Bunun için ağız gargarası yapmak veya diş macunun içerisine bir miktar propolis damlatmak bakterilerin ölmesine ve diş etinde oluşan ödemi azaltmakta etkilidir.

Sindirim sistemi hastalıklarına karşı etkilidir. Yapılan araştırmalar ülseratif kolit, mide-bağırsak kanserleri ve ülser gibi pek çok hastalıktan koruduğu ve tedavilerinde yardımcı olduğu ortaya çıkmıştır.

Solunum sağlığını koruyucu özelliği vardır. Mevsim geçişlerinde yaşanan solunum sıkıntılarına karşı etkili olabilir. Ayrıca, astım ve bronşit gibi hastalıklara karşı koruyucudur.

Kansere karşı etkili bir besindir. Pek çok kanser tedavisinde kullanıldığı öne sürülmektedir. Propolis, kanserli hücrelerin çoğalmasını engellemek, sağlıklı hücrelerin kanserli hücrelere dönüşme ihtimalini azaltmak ve kanser hücrelerinin birbiriyle haberleşmesini engellemeye yaramaktadır.