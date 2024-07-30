İnegöl Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinde üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunmaya devam ediyor. Kaymakam Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban da merkezleri ziyaret ederek gençlere destek verdi.

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte İnegöl Belediyesi, üniversite adaylarının doğru tercih yapmalarını sağlamak amacıyla ücretsiz danışmanlık hizmeti sunmaya başladı. Yeni Belediye Binası yanındaki Nöbetçi Kitaphane ile Gençlik Merkezi Nöbetçi Kitaphane'de kurulan Tercih Danışma Merkezlerinde, uzman rehber öğretmenler öğrencilere puan, başarı sıralaması, üniversite kontenjanı ve ilgi alanları gibi kriterler doğrultusunda danışmanlık yapıyor.

Kaymakam Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, Tercih Danışma Merkezlerini ziyaret ederek üniversite adaylarıyla sohbet etti ve moral verdi.

İnegöl Belediyesi'nin Tercih Danışma Merkezleri, 2 Ağustos'a kadar gençlere danışmanlık hizmeti sunmaya devam edecek. Gençlik Merkezi Nöbetçi Kitaphane'de 10.00-19.00 saatleri arasında, Yeni Belediye Binası yanındaki Nöbetçi Kitaphane'de ise 10.00-18.00 saatleri arasında uzman rehber öğretmenler öğrencilerin sorularını yanıtlayacak ve doğru tercih yapmaları için yardımcı olacak.

Kaymakam Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban, tercih danışmanlığı merkezlerini ziyaretleri sırasında üniversite adaylarıyla bir araya gelerek, kariyerin anahtarının bilinçli tercihlerle açılacağını vurguladılar ve uzman öğretmenlerin rehberliğinde doğru tercih yapmaları için yanlarında olduklarını ifade ettiler. Başkan Alper Taban, gençliğe verdikleri önemi dile getirerek, onlar için daha fazla neler yapılabileceği konusunda çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Öğrenciler de aldıkları hizmet için teşekkürlerini iletti.