Rahim kanseri nedir?

Rahim kanseri, rahim içini döşeyen iç astar dokusu endometrium tabakasındaki anormal hücre gelişimidir. Bu nedenle endometrium kanseri olarak da ifade edilmektedir. Genellikle kadınların köklü değişim evresi olan menopoz döneminden sonraki 50 yaş ve üzeri kadınlarda görülmektedir. Ancak bu yaşın altında olan üreme çağındaki kadınlarda da karşılaşılabilmektedir. Erken teşhis hayat kurtarır, gerçeği ile tedavinin başarılı bir şekilde sonuçlanma şansı olsa da, kanserin evresine ve metastaz eğilimine göre hayati tehlike artmaktadır.

Rahim kanseri belirtileri nelerdir?

Menopoz döneminden sonra adet kanamaları fizyolojik süreç doğrultusunda tamamen kesilmektedir. Ancak bu dönemlerden sonra yaşanan herhangi bir vajinal kanama durumu normal kabul edilmemekle beraber, ilk olarak kanser şüphesini uyandırmaktadır. Kanama şekli adet kanamalarından bağımsız olarak hafif lekelenme ya da yoğun kanama şeklinde olabilmektedir. Bunun dışında üreme çağındaki kadınlar için düzensiz adet kanaması, anormal vajinal akıntı, adet dönemleri dışındaki ara günlerde kanama, sulu ve anormal vajinal akıntının gelmesi, cinsel ilişki sırasında ya da sonrasında ağrı yer almaktadır. Kanserin ilerlemesine ek olarak ortaya çıkan belirtiler ise;

Kilo kaybı

Kabızlık

Halsizlik

Vajinadan sulu, kanlı ve kokulu akıntı

Fakat menopoz döneminden önce ve sonra ortaya çıkabilen bu anormal durumlar her zaman rahim kanserinin belirtisi olmayabilir. Ancak normalin dışında bir davranış olması nedeni ile gerekli teşhis ve tedavi seçeneği için mutlaka doktora başvurulması önerilmektedir.

Rahim kanserinin risk faktörleri nelerdir?

Rahim kanserinin neden olduğuna dair kanıtlamış bir veri bulunmamaktadır. Ancak bazı faktörlerin tetikleyici ekişi olduğu düşünülmektedir. Bu faktörler:

İnfertilite (kısırlık)

Diyabet

Endometrium da yer alan polipler

Adet düzensizliği

Obezite

Polikistik over sendromu (PKOS)

Hiç doğum yapmamış olmak

Uzun süreli östrojen tedavisi görme

Safra kesesi hastalıkları

Kolon ya da meme kanserinin olması

Geç menopoz (50 yaşından sonra)

Yüksek kan basıncı

Genetik yatkınlık

Diğer kanser tedavilerinde kullanılan bazı ilaçlar

Erken yaşta adet görme (9 yaşından önce) uzun süreli östrojen hormonuna maruz kalma durumu yarattığı için rahim kanseri ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.

Rahim kanseri nasıl teşhis edilir?

Rahim kanseri şüphesi ile başvuran hastalara öncelikle detaylı bir jinekolojik muayene yapılmaktadır. Ancak kesin teşhis için bazı test ve tetkiklerin yapılması gerekir. Rahim kanseri teşhisinde başvurulan yöntemler aşağıdaki gibi olmaktadır:

Ultrason

Biyopsi

Histeroskopi

Rahim kanseri tedavisi nasıl yapılmaktadır?

Rahim kanseri tedavisinde öncelikli tedavi metodu cerrahidir. Ancak hastanın yaşı ve kanserin evresine göre tedavi seçenekleri değerlendirilmektedir. Fakat ilk müdahale kanserli dokunun ve rahmin cerrahi operasyonla çıkartılmasıdır. Daha sonra kanser gelişimini kontrol altında tutmak ve engellemek amacı ile radyoterapi ve kemoterapi tedavileri uygulanmaktadır.