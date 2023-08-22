Rainbow Six Extraction sistem gereksinimlerine bakarken bir kere daha düşünebilirsiniz.Bu muhteşem oyunu bilgisayarınızın çalıştıracağından şüphe duyuyorsanız, haklılık payınız var.Günümüz oyun bilgisayarlarına göre üst düzey bir sistem gereksinime sahip olan Rainbow Six Extraction , sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

Rainbow Six Extraction Minimum Sistem Gereksinimleri Kaç GB?

Rainbow Six Extraction oyununun Minimum sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

İşlemci : Intel Core i5-4460 3.2 GHz veya AMD Ryzen 3 1200 3.1 GHz

Bellek : 8 GB

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

Ekran Kartı : Nvidia GeForce GTX 960 4GB veya AMD Radeon R9 290X 4GB

Depolama Alanı : 60 GB

Rainbow Six Extraction Önerilen Sistem Gereksinimleri Kaç GB?

Rainbow Six Extraction oyununun Önerilen sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

İşlemci : Intel Core i7-4790K 4.0 GHz veya AMD Ryzen 5 1500X 3.5 GHz

Bellek : 16 GB

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

Ekran Kartı : Nvidia GeForce GTX 1660 Ti 6GB veya AMD Radeon RX 580 4GB

Depolama Alanı : 60 GB

Rainbow Six Extraction Kaç GB Depolama Alanı İstiyor?

Rainbow Six Extraction ortalamanın biraz üstü gibi gözüküyor eğer oynamak isterseniz bir kaç oyununuzu feda etmeniz gerekebilir..Rainbow Six Extraction yükleyebilmeniz için istenilen depolama alanı 60 GB yer kaplamaktadır.

Rainbow Six Extraction Kaç GB Ram İstiyor?

Rainbow Six Extraction boş ram slotlarınıza yeni ramler satın almanızı isteyebilir.Oyunun minimum şartlarda oynanabilmesi için 8 GB Ram sahibi olmalısınız.

Rainbow Six Extraction Hangi Platformlarda oynanabiliyor?

Rainbow Six Extraction oynunu kurup oynamak istiyorsanız aşağıda bulunan platformlardan birine sahip olmanız gerekir.Rainbow Six Extraction oyununun oynanabildiği platformlar;