Vatandaşlar bayram tatilinin kaç gün süreceğini merak ediyor. 2025 yılında Ramazan Bayramı’nın ilk günü 30 Mart Pazar gününe denk geliyor. Ancak hafta sonu tatiliyle birleşmediği için tatil süresi uzamayacak. Resmi takvime göre, bayram tatili 3,5 gün olarak belirlendi.

Arefe günü olan 29 Mart Cumartesi, yarım gün tatil olarak kabul edilirken, bayramın üç günü tam tatil olacak. Bu doğrultuda kamu ve özel sektör çalışanları için tatil, 29 Mart Cumartesi öğleden sonra başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. Ek bir tatil kararı alınmadığı takdirde, iş hayatı 2 Nisan Çarşamba günü normale dönecek.

Öğrenciler İçin Tatil Süresi Daha Uzun Olacak

Bu yıl bayram tatili, öğrenciler açısından farklı bir duruma işaret ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın akademik takvimine göre, ikinci dönem ara tatili 28 Mart Cuma günü başlayacak ve 7 Nisan Pazartesi günü okullar yeniden açılacak. Böylece öğrenciler, bayram tatilini de içine alan uzun bir dinlenme süresi geçirecek.

Bayram Tatili Takvimi:

Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün Tatil)

Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar

Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi

Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

Resmi takvim doğrultusunda, kamu ve özel sektör çalışanları için tatil süresi 3,5 gün olarak belirlenirken, herhangi bir uzatma kararı alınmazsa, 2 Nisan Çarşamba günü işbaşı yapılacak.