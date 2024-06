Rami Kütüphanesi’nde öğrenciler tarafından yazılan ‘İnsanlığın Kalbi Filistin’ kitabının tanıtım programı düzenlendi. Programda konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, “İnsanlığın kalbi Filistin kitabımızın tarihe bir not olarak düşünmesi çok önemsiyoruz” dedi.

Rami Kütüphanesi’nde öğrenciler tarafından yazılan ‘İnsanlığın Kalbi Filistin’ kitabının tanıtım programı düzenlendi. ‘Filistin’de çocuk olmak’ söyleşisinin de gerçekleştiği programda, çocuklar sahneye çıkarak yazdıkları şiirlerini ve kompozisyonlarını okudu. Programa, Rami Kütüphane Müdürü Ali Çelik, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, çocuklar ve aileleri katıldı. Program sonunda Yentür, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Gazzeli çocuklarının umutlarını söndüren bu acı günleri kitaba dönüştürdüler”

İnsanlığın kalbi Filistin kitabının tarihe bir not olarak düşünmesi önemsediklerini söyleyen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, “Zulme çocuklarımızın İstanbul’da bir ses vermesi, bir ses yükselmesi duygularını, düşüncelerini kaleme yansıtması son derece önemli. Tarihin en kötü en karanlık günlerine maalesef şahitlik ediyoruz. Keşke hiç etmeseydik. Keşke bunlar yazılmasaydı. Biz hayatın içinde hayata dokunan insani yönüyle gelişmiş, milli, manevi, insani, ahlaki, vicdani değerlerle, çağın becerileriyle donanmış, çağı okuyabilen, çağın ötesinde bir dünyayı hayal eden bir nesil için yeni başlangıçlar yapıyoruz. Bu sebeple 173 öğrencimizi tebrik ediyoruz. Onları yetiştiren öğretmen arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Kıymetli anneleri ve babalara teşekkür ediyoruz. İnsanlığın kalbi Filistin kitabımızın tarihe bir not olarak düşünmesi çok önemsiyoruz. Çünkü hafızayı beşer nisyan ile maluldür. Bu da unutulmasın diye çocuklarımız tarihe bir kara leke olarak geçen Gazzeli çocuklarının umutlarını söndüren bu acı günleri, acı tarihi kendi kalemleriyle, duygularıyla bir kitaba dönüştürdüler. Bir de buna öncülük etmeye çalıştık. Kıymetli çalışma arkadaşlarımızla beraber tarihi düşünülmüş bir not olarak ‘İnsanlığın Kalbi Filistin ‘kitabını tüm İstanbul’a ve tüm Türkiye’ye armağan ediyoruz, hediye ediyoruz. İnşallah Kurban Bayramı vesilesiyle Cenabı Hak’tan bu kötü günlerin, bu zulmün bir an önce durulmasına, vesile olmasında niyazda bulunuyoruz” dedi.