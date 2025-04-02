ABD Başkanı Donald Trump, küresel piyasaların merakla beklediği yeni gümrük vergilerini açıklıyor.

Beyaz Saray'dan seslenen Trump'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

Ülkemiz çok sömürüldü. ABD tarihi kararname ile tekrar zengin olacak. Bugün ekonomik bağımsızlığımızı kazanacağız.

Yurt dışında üretilen tüm otomobillere yüzde 25 vergi getiriyoruz.

ABD'nin ticaretleri engelleniyor. Dost ülkeler düşman ülkelerden daha tehlikeli. Biz başka ülkelerden gıda alıyoruz onlar bizden almıyor. Büyük ticaret duvarlarını yıkacağız.

ABD ithal ürünlere yüzde 10'luk gümrük vergisi uygulayacak.

ABD artık tek taraflı ekonomik teslimiyet politikasına devam edemez. Kendi halkımıza bakmak zorundayız. ABD artık hastalarımızı tedavi edecek kadar antibiyotik üretemiyor.

Avrupa Birliği'nin dost olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bizi soyuyorlar, bunu görmek çok üzücü.

Öte yandan Trump, Avrupa Birliği'ne yüzde 20 gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurdu.