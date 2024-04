Raşit Barışıcı, Bursaspor’un 18-26 mayıs tarihlerinde yapılacak Olağan Genel Kurulu’nda başkan adayı olduğunu açıkladı. Barışıcı, “Bursasporumuzu tüm gençlerimize sevdirebilmek için adayız. Üzerimizdeki yükün ne olduğunu bilerek bir araya geldik. Her türlü projemiz hazır. Önümüzdeki en büyük engel olan tahtanın açılması dahil her türlü çalışmamızı yapıyoruz” dedi.

Bursaspor’un 18-26 mayıs tarihlerinde yapılacak Olağan Genel Kurul öncesi başkan adayları da resmi açıklamalar yapmaya başladı. Bir önceki dönem Olağanüstü Kongre’de de aday olan, koltuğu Sinan Bür’e kaptıran Raşit Barışıcı, yeniden başkan olmaya karar verdi. Raşit Barışıcı, ‘Yeniden başlıyoruz’ sloganıyla yaptığı basın toplantısında, şunları söyledi: “Büyük bir coğrafyaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğunun 130 yıl başkentliğini yaptığı, Cumhuriyetimizin ilanından sonra başta otomotiv sanayinin devi, tekstil sektörümüzün lokomotifi, 17 sanayi bölgesi ve kayıtlı 54 bin sanayicisi olan; ülkemizde doğal güzellikleri, turizmi ve tarımı ile Türkiye’mizin gözbebeği Bursa şehrimizi 3. Lig’e düşürdük. Yapılan hatalarla sanayimizi, Bursaspor sevgisi aşığı olan milyonlarca taraftarımızı, Teksas’ı, Maraton’u ve Bursa basınımızı 3. Lig’e düşürdük. Ben ve arkadaşlarımın kimse ile bir kavgası yok. Geçmiş üzerinde çok daha fazla durursak yanlış yaparız. İyi niyetle, Bursasporumuzun faydası olabileceği düşüncesiyle yapılan ama sonucunda hata olduğu anlaşılan birçok çalışma yapılmış olabilir. Bildiğimiz, gördüğümüz ve yaşadığımız ama birileri tarafından bilerek, isteyerek yapılan hatalar bizi değil Bursasporumuzun hukuk kurulunu ilgilendirir. Onların olabilecek önerileri doğrultusunda biz yönetim olarak haklarımızı korumak açısından ne gerekiyorsa onu yaparız” dedi.

Transfer tahtası açılacak mı?

Raşit Barışıcı şöyle devam etti: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi. ‘Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır’. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Şuna emin olun ki iddia ediyorum şu an Bursaspor’da çalışmalarıyla, projeleriyle, vizyonuyla en hazırlıklı grup biziz. Kaybetmiş olduğumuz son genel kurulumuzdan beri bugüne dek her gün, her dakika Bursasporumuzun geleceği için fikirler üretiyoruz. Bir önceki genel kurulumuzda seçilmiş olsaydık hepimiz çok farklı şeyler konuşuyor olacaktık. Bizler tempomuzdan hiçbir şey kaybetmeden çalışmaya devam ettik. Arkadaşlarımızla birlikte adayız. Niye adayız biliyor musunuz? Hiç düşündünüz mü, Bursaspor gibi bir kulübün bir futbol takımı bile yok. 14 futbolcumuzla yeni sözleşme imzalamak ve onları inandırarak motive etmemiz gerekiyor. Bu şehri tekrar ayaklandırmak, Bursasporumuzu tüm gençlerimize sevdirebilmek için adayız. Üzerimizdeki yükün ne olduğunu bilerek bir araya geldik. Her türlü projemiz hazır. Önümüzdeki en büyük engel olan tahtanın açılması dahil her türlü çalışmamızı yapıyoruz. Tüm bunları yaparken Bursasporumuzun, sponsorlarımızın ve bize destek olan kuruluşlarımızın tek bir kuruşunun boşa harcanmasına sebep olmadan bunları başaracağız. Emin olun ki tüm Türkiye spor kamuoyu yeni bir yönetim modeliyle tanışacak. Bu model; birliktelik güven ve şeffaflık üzerine kurulacak. Hiçbir yönetim kurulu üyemizin Bursaspor’dan bir beklentisi yok ve daha fazla ne yapabiliriz heyecanı içindeler.”

Yönetim kadrosu da belli oldu

Bursaspor başkan adayı Raşit Barışıcı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’le de görüştüklerini belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’i bir kez daha kutluyor ve başarılar diliyorum. Sayın Bozbey ile yaklaşık 9 ay öncesinden beri defalarca Bursa ve Bursasporumuzu konuştuk, projelerimizi paylaştık. Birlikte faydalı şeyler yapabileceğimize inandık. Yönetim olarak hiçbir zaman isteyen taraf olmayacağız. Öylesine projeler hazırladık ki uygulanırsa kentimize, halkımıza faydalı olacağız. Kulübümüze düşecek paylardan da Bursasporumuz kısa zamanda eski günlerine kavuşacak. Şampiyonluğumuzu en büyük hatıra olarak kalbine yazmış biri olarak söz veriyorum ki ben ve yönetimim bu işi başaracağız. Biz sadece elimizi değil, yüreklerini bu işe koymuş arkadaşlar olarak bizler gibi yüreğini koyan basın mensupları, taraftar ve yüce genel kurulumuza hizmet aşkındayız” dedi. Raşit Barışıcı son olarak yönetim kadrosunda olan isimler açıkladı. İşte o isimler; Murat Sağlam, İbrahim Bayram, Mehmet Erdinç, Cengiz Kaya, Mehmet Turgutalp, Hasan Hüseyin Demir, Sinan Pala, Sedat Efe, Ayberk Uysal.