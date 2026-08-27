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Uluslararası mahkeme, Mladiç'i 2017 yılında savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve 8 binden fazla Boşnak erkeğin öldürüldüğü Srebrenitsa Soykırımı'ndaki sorumluluğu nedeniyle ömür boyu hapis cezasına mahkum etti.

Savaşın ardından uzun yıllar kaçak yaşayan ve 16 yıllık firarın ardından 2011'de yakalanan, "Bosna Kasabı" lakaplı Mladiç, Lahey'de savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle yargılandı.

Bosna Savaşı sırasında Bosnalı Sırp güçlerinin komutanlığını yapan ve Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlularından biri olarak kabul edilen Ratko Mladiç, 84 yaşında hayatını kaybetti.

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