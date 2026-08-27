İstanbul Boğazı boyunca yaklaşık 600 yalının bulunduğu, bu yapıların 366’sının tescilli tarihi eser statüsünde olduğu ifade ediliyor. Yalıların piyasa değerinde yalnızca büyüklük değil; Boğaz’a cephesi, bulunduğu konum, rıhtım uzunluğu, arsa ve bahçe alanı, restorasyon seviyesi ile korunmuş özgün mimari detaylar da belirleyici oluyor. Bu özelliklere bağlı olarak bazı yalıların fiyatı onlarca milyon dolara ulaşırken, Boğaz’ın seçkin noktalarındaki büyük ve tarihi yapılar için 100 milyon doların üzerinde değerler gündeme gelebiliyor.

ZİRVEDE SABANCI AİLESİ VAR

Sosyal medyada paylaşılan listeye göre Boğaz'da en fazla yalısı bulunan ailelerin başında Sabancılar geliyor. Ailenin farklı üyeleri ve kollarına ait olduğu belirtilen toplam 18 yalı mevcut. Söz konusu yapıların Emirgan, Yeniköy, Beylerbeyi, Kandilli, Vaniköy ve Anadoluhisarı gibi Boğaz'ın değerli bölgelerinde yer aldığı ifade ediliyor.

Sabancı ailesiyle anılan en önemli yapılardan biri, Emirgan’da bulunan Atlı Köşk. Hacı Ömer Sabancı’nın 1951 yılında satın aldığı yapı, bahçesine yerleştirilen bronz at heykeli nedeniyle zamanla bu adla anılmaya başladı. Günümüzde Sakıp Sabancı Müzesi olarak kullanılan köşk, ailenin simge yapıları arasında yer alıyor. Beylerbeyi’ndeki Şevket Paşa Yalısı da Sabancı ailesiyle ilişkilendirilen dikkat çekici yapılardan biri. Yaklaşık 2 bin metrekarelik kullanım alanına sahip olduğu belirtilen yalının 14 odası bulunuyor.

ÇOLAKOĞLU AİLESİ İKİNCİ SIRADA

Listede ikinci sırada ise 6 yalıyla Çolakoğlu Ailesi yer alıyor. Demir-çelik ve sanayi yatırımlarıyla tanınan ailenin Boğaz'ın özellikle Anadolu yakasında çeşitli mülklere sahip olduğu belirtiliyor. Kandilli, Vaniköy, Anadoluhisarı ve Paşabahçe'deki bazı tarihi yapıların aile üyeleriyle ilişkilendirildiği aktarılıyor.

Kandilli'deki Mustafa Fazıl Paşa Yalısı ve Hadi Semi Bey Yalısı, aileyle anılan yapılar arasında bulunuyor. Bunun yanı sıra Kuruçeşme'deki Mabeynci Arif Bey Yalısı, Vaniköy'deki Recaizade Yalısı ve Paşabahçe'deki Tahir Paşa Yalısı da çeşitli derlemelerde Çolakoğlu ailesinin farklı üyeleriyle birlikte anılıyor.

YALÇIN VE ÖZALTIN AİLELERİ 5'ER YALIYLA TAKİPTE

Listenin üçüncü sırasında Yalçın Ailesi bulunurken, ailenin Boğaz'da 5 yalısı olduğu belirtiliyor. Özellikle Kanlıca'daki Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı, diğer adıyla Faruk Yalçın Yalısı, son dönemde 55 milyon dolarlık satış bedeliyle gündeme gelmişti.

Yalçın ailesiyle aynı sayıda, yani 5 yalıyla Özaltın Ailesi de listede yer alıyor. İnşaat, enerji ve turizm alanındaki yatırımlarıyla bilinen ailenin Anadoluhisarı'ndaki Durusel Yalısı ve Kanlıca'daki Simavi Yalısı gibi yapılarla anıldığı belirtiliyor.

KOÇ AİLESİ LİSTEDE BEŞİNCİ

Boğaz'ın yalı sahibi aileleri sıralamasında Koç Ailesi ise 3 yalıyla beşinci sırada bulunuyor. Kanlıca'daki Nuri Paşa Yalısı ve Kandilli'deki Kont Ostrorog Yalısı, aileyle özdeşleşen tarihi yapılar arasında gösteriliyor.

Yalıların mülkiyetinin miras, satış ya da aile içindeki devirler nedeniyle zaman içinde değişebildiği ifade ediliyor. Bu nedenle sosyal medyada yer alan sıralamanın güncel ve resmi tapu kayıtlarını gösteren kesin bir liste olarak kabul edilmemesi gerekiyor.