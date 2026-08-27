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Ekiplerin operasyonunda, 41 yaşındaki A.Ç.'nin 7, 34 yaşındaki Ü.U.'nun 16, 36 yaşındaki Ş.D.'nin ise 7 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Şahıslardan birinin polis ekiplerinin kapıya geldiğini fark etmesi üzerine kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Çatıya çıkan hükümlü, çatıdan çatıya atlayarak izini kaybettirmeye çalışırken ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan 3 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik saha çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında, haklarında 20 yıl, 21 yıl ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahsın adresleri tespit edildi.

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