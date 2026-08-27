Bunlar da ilginizi çekebilir

Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Bu sırada elinden kayan motorlu testere, gencin sol eline çarptı. Kazada 3 parmağı kopan ve elinde derin yaralar oluşan genç, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Deydinler Mahallesi’nde bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yakup Ş. (23), bahçede motorlu testereyle odun kesmeye başladı.

Tüm Hakları Saklıdır. Yıldırım Gazetesi - Copyright © 2024

Bu bağlantı sizi https://www.yildirimgazetesi.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.