Olay, saat 13.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Deydinler Mahallesi’nde bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yakup Ş. (23), bahçede motorlu testereyle odun kesmeye başladı.
Bu sırada elinden kayan motorlu testere, gencin sol eline çarptı. Kazada 3 parmağı kopan ve elinde derin yaralar oluşan genç, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ