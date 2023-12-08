Günay'ın istifa mektubu vererek görevi bıraktığı haberlerine açıklık getiren Bursasppor yöneticileri, "Recep Günay nerede diyorsunuz. Başkan kızmıştır, çekip gitmiştir, haklıdır. Çokoprens almaya gitti, gelecek" ifadelerini kullandı.

Sedat Topaloğlu, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Recep Günay devam etmeme kararında ısrarcı. Başkan adayları çıksın Olağanüstü Genel Kurul kararı alalım. İyi adaylar var diyorlar. Gelsinler, ‘Biz adayız’ desinler, biz hemen Genel Kurul kararı alacağız. Söz veriyoruz. Recep Günay’ın yapmaya çalıştığı gibi istifa etsek, Bursaspor deplasmana nasıl gidecek? Biz Bursaspor yaşasın diye aday olduk. Bu süreç devam ederken halletmemiz lazım. Kongre tarihini de beraber belirleyelim. Başkanın odasını da ayıralım, çalışmasını yapsın.”

"KALP SPAZMI GEÇİRDİ"

Bursaspor yöneticileri, başkan Recep Günay'ın kalp spazmı geçirdiğini belirterek evinde istirahat ettiğini açıkladı.

"GÖREVİ DEVRETMEYE HAZIRIZ"

Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Sedat Topaloğlu, “Eğer Bursaspor’a sahip çıkacak bir aday varsa, biz görevi devretmeye hazırız. Kongreye kadar onlarla çalışırız. Eğer kimse çıkmazsa biz göreve devam ederiz.” diye konuştu.

Başkan Recep Günay’ın yer almadığı basın toplantısında Bursaspor 2. Başkanı Metin Genç, “Recep Günay ve ekibinden başka kimse aday olmadı. Hiçbir yerden bir şey almadan iyi gidiyorduk. Büyükşehir’den biraz destek aldık. Neden Bursaspor’u bu kadar yalnız bırakıyorlar anlaşmış değilim. Recep Günay, iyi ve kötü olabilir. O bizim başkanımız. Ben Amasya doğumluyum. 45 senedir Bursa’dayım ve Bursasporluyum. Ben hep tribündeydim. Lakabım da manken Metin. Recep Günay başkan olunca başkan adayları çıkmaya başladı. Bursaspor sevdalısıyız diyenler neredeydi? Biz Bursaspor’un önünü kapatmak için gelmedik, yaşatmak için geldik. Kimse aday çıkmadı ve kayyuma kalacağı söylendi. Açın tüzüğe bakın Vali Bey, Asli Hukuk'a gönderip, kulübe 3 kişi atanıp, bakıp alacakla verecek örtüşürse kayyum atar. Aksi bir durumda fesih olurdu. Bursaspor’un bittiği an olurdu. Gerçek Bursasporlular bunu bilir. Biz gerçek Bursasporluyuz ve burada yöneticilik yapmaktan gurur duyuyorum. Gayet başarılı bir yönetim gerçekleştirdik. Sadece Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı hariç kimse para vermedi. O da sponsorluk karşılığında verdiler. Bizi bırakın, Bursaspor’a sahip çıkın. Bursaspor’un mallarını götürenler alkışlanıyor, bizler eleştiriliyoruz” dedi.

"BAŞKANIN ODASINI VERELİM"

Metin Genç şöyle devam etti:

“Biz burada durma taraftarı değiliz. Önünü açma taraftarıyız. Diyelim ki kongre kararı aldık, 45 günlük süreç var. Bursaspor’a kim ne verecek? Bugün Recep Günay burada yok. Bursaspor’u seven abiler varmış, herkes ceketini alıp gider. Herkese sesleniyorum. Başkan adayları varsa yarın gelsinler biz yönetimimiz olarak Recep Günay’ın odasını ona teslim edelim, bizler de Bursaspor’un emrinde olalım. Bursaspor’a sahip çıkacak adaylar varsa biz kulübü teslim etmeye hazırız."