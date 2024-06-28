Yeniden belirlenen sıra dışı kurallarla voleybola yeni bir soluk getiren Red Bull Back Line başlıyor. Her sette kazanan takımın sahasının 1 metre daraldığı etkinliğe başvurular web sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Voleybolu sokaklara taşıyan ve değişen kurallarıyla son dönemin gözde sporu voleybolu yeniden boyutlandıran Red Bull Back Line geri dönüyor. Heyecanla beklenen sıra dışı turnuvada elemeler 13 -14 Temmuz tarihlerinde Mersin’de başlayacak.

Etkinliğe katılacak sporcuların formalarını Beymen Club’ın tasarladığı Red Bull Back Line’da takımlar, bir veya iki yedek olmak üzere beşer veya altışar oyuncudan oluşuyor ve her takımda sahada en az bir kadın ya da bir erkek oyuncu bulunması gerekiyor. Sıra dışı etkinlikte üç set üzerinden oynanan maçlarda seti kazanan takımın sahası bir metre daralıyor.

Her yıl katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan etkinlikte elemeler 13-14 Temmuz’da Mersin’de, 20-21 Temmuz’da İzmir’de ve 26-27 Temmuz’da İstanbul’da gerçekleşecek. Ülke kazananının belirleneceği turnuvanın finali ise 28 Temmuz’da İstanbul’da tamamlanacak. Etkinliğe başvurular redbull.com/tr-tr/events/red-bull-back-line adresinden gerçekleştiriliyor.

Turnuva, voleybolu sokağa taşımayı amaçlarken aynı zamanda kuralları da daha eğlenceli hale getiriyor. Turnuva kapsamında seti kazanan takımın sahası 1 metre daralıyor. Böylelikle seti kazanan ekip skor avantajının yanında daha küçük sahada oynama avantajı da elde ediyor.

Turnuvada, 4 ana ve 2 yedek oyuncudan oluşan takımlar 11 puanlık 3’er set olarak düzenlenen müsabakalarda karşılaşacak. Karşılaşmalarda her iki takımın da sahada en az 1 kadın ve 1 erkek oyuncu bulundurması gerekiyor.