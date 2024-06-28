Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, Yaz Spor Okulları’na çocuklarını gönderecek ailelere uyarılarda bulunarak, "Kulüp bünyesinde yaz spor okulu yapanlara çocuğunuzu gönderin. Kulüp bünyesinde yapmayanlara göndermeyin" dedi.

Engin Toku, ailelere göndereceğiniz futbol okulunun ya da yaz spor okulunun kulüp bünyesinde olması, TFF tarafından belgeli antrenörlerle çalışıyor olması gerektiğini söyledi. Toku, "Kent nüfusunun sürekli artması, artan nüfusla birlikte sürekli çocuklarımızın oyun oynayacağı arsa ve arazilerin azalması, sokaklarda futbol oynamanın zorlaşması, velilerin artan güven kaygıları gibi sebepler çocukların futbola yönelmesi noktasında futbol okullarını birincil başlama noktası konumuna getirdi. Çocuğumuzu futbol okullarına gönderirken aşağıda belirtilen konularda dikkatli olmamız gerekiyor. Göndereceğiniz futbol okulunun ya da yaz spor okulunun kulüp bünyesinde olması, TFF tarafından belgeli antrenörlerle çalışıyor olması gerekir. Kulüp bünyesinde yaz spor okulu yapanlara çocuğunuzu gönderin. Kulüp bünyesinde yapmayanlara göndermeyin. Süper lig takımlarına sporcu seçiyoruz diye para kazanmak amaçlı futbol okullarını değil de lisans çıkarma yetkisi olan ilimizde faaliyet gösteren kulüplerimizi tercih edin. Bu konuda çocukların eğitim aldıkları spor tesislerinin; başta hijyen ve zeminin uygunluğu gibi belirli kriterleri olması gerekir" dedi.

"Futbol eğitim programları öğrencilerin cinsiyet ve yaş gruplarına uygun, gelişim özellikleri ve farklı ihtiyaçları gözetilerek hazırlanmalıdır"

Toku açıklamasının devamında, "Eğitimlerde çocuklar tekmelik ve mümkünse zemine uygun ayakkabı kullanmalıdır. Soyunma odaları, tuvalet, lavabo gibi yerlerin temiz olmasına dikkat edilmelidir. Kale direklerinin zemine sabitlenmesi gerekmektedir. Aksi hallerde çalışma başlatılmamalıdır. Eğitim veren hocaların buna çok dikkat etmesi gerekir. Olay olduktan sonra değil olmadan müdahale edilmelidir. Eğitim esnasında sakatlanan çocuğa ilk müdahale yapacak sağlık çantası olmalı veya sağlık memuru ya da sağlık müdürlüğünden sağlık sertifikası var mı diye eğitim veren okullara sorun. Çocuklarınızı gönderdiğiniz futbol okulu ya da yaz spor okulları mutlaka kulüp olmalıdır ve eğitimleri Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği yeterlilik belgesine sahip antrenörler tarafından verilmelidir. Futbol eğitim programları öğrencilerin cinsiyet ve yaş gruplarına uygun, gelişim özellikleri ve farklı ihtiyaçları gözetilerek hazırlanmalıdır. Sakın ama sakın sen Eskişehirspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi kulüplerde futbol oynayacaksın, büyük paralar kazanacaksın gibi hayallerle çocuğunuzun geleceğiyle oynamayın. Çocuklarınızı öncelikle sağlık için spora yönlendirin" ifadelerine yer verdi.