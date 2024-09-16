Vodafone Business, enerji tüketim maliyetlerinde yüzde 30’lara varan tasarruf imkânı sağlayan IoT tabanlı Red Enerji hizmetindeki yeni paketlerini duyurdu.

İşletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business, şirketlerin yeşil dijital dönüşümlerine destek olmayı sürdürürken, teknoloji çözümleriyle de işletmelere verimlilik ve tasarruf imkânı sağlamaya devam ediyor. Bu doğrultuda Vodafone Business, enerji tüketim verilerini tek bir ekran kullanarak uzaktan izlenmesini ve kontrol edilebilmesini sağlayan uçtan uça tasarlanmış bir IoT çözümü olan Red Enerji çözümü için yeni paketlerini duyurdu. Red Enerji 3.0 çatısı altında Profesyonel Paket’e ek olarak, şirketlere uygun çözüm ve ihtiyaçları karşılayacak olan Temel Paket ve Standart Paket adlı kapsamlı hizmetler, işletmelere sunulmaya başladı. Bu sayede her ölçekten işletme, büyük yatırım maliyetleri ve donanım bütçelerine gereksinim duymadan kendilerine en uygun çözümlere ulaşabilirken, enerji verimliliği sağlayarak tasarruf yapabilme imkânı da yakalamış olacak.

Her ölçekten işletmenin ihtiyacına uygun kapsamlı paketler

Yapılan açıklamaya göre, Red Enerji Temel Paket ile şirketler, enerji tüketimlerini hiçbir donanım ve kurulum maliyeti olmadan takip edebilirken, artan enerji maliyetlerine karşı da faturalarını kontrol edebilecek ve enerji maliyetlerini düşürebilecek. Bunun yanı sıra tek bir modemle kolay kurulum ve keşif süreci olmadan zamandan tasarruf edilebilmesini mümkün kılan Red Enerji Standart Paketi de işletmelerin enerji tüketimini izleyerek analiz edebilecek. Bu sayede envanter girişleri ile fazla tüketime sebep olan cihazlarda tahminleme sunulurken, fatura kontrolünün yanında verimlilik artışı da sağlanmış olacak. Donanım bazlı çözümlerin olduğu Profesyonel Paket’le ise şirketler, enerji sistemlerine uzaktan yönetim sayesinde müdahale edebilirken, geniş kapsamlı ihtiyaçlarını da karşılayabilecek.

Vodafone Business olarak Türkiye genelindeki tüm KOBİ ve işletmelerin güvenilir dijital dönüşüm danışmanı olarak yanlarında olmaya devam etmeyi hedeflediklerini dile getiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Enerji maliyetlerinin her geçen gün arttığı bu zamanda, Red Enerji çözümümüzle işletmelerin yanında yer alıyoruz. Elbette ki her şirketin farklı ihtiyaçları ve farklı bütçeleri bulunuyor. Biz de bundan yola çıkarak, KOBİ ve işletmelerimiz için en uygun çözüm ve ihtiyaçları karşılayacak şekilde hizmetlerimizi çeşitlendirdik. Profesyonel Paket’imizin yanında yüksek yatırım maliyetleri ve donanım bütçeleri gerektirmeyen Temel Paket ve Standart Paket hizmetlerimizle şirketlerimiz, enerji verimliliği sağlayarak karbon ayak izlerini azaltacak. Bu sayede işletmemiz, ölçeği ne olursa olsun, kendisine uygun çözüm ve ihtiyaçları karşılayacak olan kapsamlı hizmetlere çok daha uygun maliyetlerle ulaşma fırsatı da yakalayacak.”

Yüzde 30’a varan elektrik tasarrufu

Açıklamaya göre, anlık enerji takibi ve yönetimi yapabilen Red Enerji çözümüyle iklimlendirme ve aydınlatmanın yanında, prizlerin uzaktan açılma ve kapanma özelliği sayesinde kullanım dışı saatlerinde açık unutulan klima ve aydınlatma gibi enerji kalemlerinin de önüne geçilebiliyor. Ayrıca sistemde belli senaryolar girilerek iklimlendirme ve aydınlatmanın açılacağı ve kapanacağı saatleri önceden planlanabilirken, bunlara ek olarak sunulan danışmanlık hizmetiyle de her lokasyonun karbon ayak izinin de hesaplanabilmesini mümkün kılan Red Enerji, kurumların elektrik tüketimini yüzde 30’a kadar azaltabiliyor.