Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) banka hesap hareketlerini mercek altına aldığı bu süreçte; IBAN üzerinden yapılan para transferlerinde açıklama kısmına yazılan tek bir kelime ya da boş bırakılan alanlar, mükellefleri yasal takip ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya bırakabiliyor.

"Kira" açıklaması mülk sahipleri için izahat konusu olabiliyor

Banka transferlerinde en sık kullanılan ifadelerin başında gelen "kira" ibaresi, özellikle gayrimenkul sahipleri açısından kritik bir denetim parametresi oluşturuyor. Kiracıların ödeme yaparken dekonta düştüğü bu not, gayrimenkul geliri elde eden mülk sahiplerinin yasal beyan yükümlülüğüyle doğrudan karşılaştırılıyor. Banka hesabına düzenli olarak "kira" açıklamasıyla aktarılan tutarlar ile vergi dairesine sunulan beyannameler arasında uyumsuzluk saptandığında, taşınmaz sahibinden derhal resmi açıklama isteniyor.

Açıklamayı boş bırakmak alacağın ispatını zorlaştırıyor

"Açıklama alanına hiçbir şey yazmayayım, sorun yaşamayayım" düşüncesi ise özellikle borç ilişkilerinde göndericinin aleyhine sonuçlar doğurabiliyor. Borç verilen birine para transfer edilirken o kısmın boş bırakılması veya yalnızca bir nokta konulması, ileride yaşanabilecek bir anlaşmazlık durumunda paranın borç olarak verildiğinin hukuki yollardan kanıtlanmasını neredeyse imkânsız hale getiriyor.

Yalnızca "borç" veya "emanet" yazmak denetimden kurtarmıyor

Dekontlara yalnızca "borç" ya da "emanet" yazılması da olası bir incelemeden muafiyet sağlamıyor. Bilhassa ticari faaliyeti bulunan bir hesaba sürekli olarak farklı kişilerden bu gerekçelerle para girişi olması, inceleme birimlerinin dikkatini çekiyor. İşlemin arka planında kayıt dışı bir ticaretin bulunduğu tespit edilirse mükellefe ağır vergi cezaları uygulanıyor; transferin gerçekten borç ilişkisine dayanıp dayanmadığı ise sözleşme veya senet gibi resmi evraklar üzerinden detaylıca inceleniyor.

Sosyal medya üzerinden yapılan satışlar yakın takipte

Instagram ve benzeri dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilen satışlarda işletmelerin kişisel IBAN paylaşması da denetimlerde ilk bakılan unsurlar arasında yer alıyor. Müşterilerin para gönderirken açıklamaya "ürün bedeli" veya "elbise parası" gibi notlar eklemesi işlemi doğrudan ticari bir kayıt haline getiriyor. Yapılan bu tahsilat ile işletmenin düzenlemesi gereken fatura arasında eşleşme bulunamaması durumunda ağır usulsüzlük cezaları kesiliyor. Ayrıca kaynağı belirsiz, yüksek tutarlı şüpheli para hareketlerinde bankaların suç gelirlerinin aklanmasını önleme mevzuatı kapsamındaki uyum süreçleri de doğrudan devreye alınıyor.