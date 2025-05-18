Bakanlık tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 15 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen 357 sayılı toplantıda karara bağlanan 65 dosyadan 56’sı mevzuata aykırı bulunarak durdurma cezası ve toplam 10,5 milyon TL tutarında idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 5 dosya için erişim engeli tedbiri kararı verildi.

2025’in ilk beş ayında Reklam Kurulu toplamda 736 dosya hakkında inceleme yaparken, 661 dosyada aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama tespit edilerek durdurma cezası ve toplam 125,3 milyon TL idari para cezası kesildi.

Mayıs ayı toplantısında, özellikle internet sitelerindeki ara yüz tasarımları ve elektronik ticaret platformlarında tüketicilerin rasyonel kararlarını etkileyen uygulamalar mercek altına alındı. İnternet sitelerinde yapılan ürün sıralamaları ve kullanıcı yorumlarının manipüle edilmesi gibi uygulamalar, tüketicilerin gerçek deneyimlerine aykırı şekilde oluşturulan reklamlar nedeniyle denetlendi.

Buna göre, elektronik ticaret platformlarında yapılan mağaza takipçi sayıları, ürün favorileme, sepete ekleme, değerlendirme gibi özelliklerin yanı sıra harita uygulamalarında yer alan yorumların manipüle edilmesi sonucu tüketicilerin normalde karşılaşmayacağı ürün, hizmet ve şirketlerin öne çıkarılması tespit edildi. Bu kapsamda 6 firmaya yaklaşık 3,5 milyon TL idari para cezası verilerek reklamların durdurulması ve ilgili internet sitelerinin erişim engeline tabi tutulması kararlaştırıldı.

Ayrıca, abonelik paketleri sunan bazı platformlarda karanlık tasarım uygulamaları da incelemeye alındı. Önceden seçili abonelik seçenekleri ve ödeme bilgisi girilmeden deneme süresi sunulması gibi tüketiciyi yanıltan yöntemlere karşı tedbirler alındı. Bu tür karanlık tasarım uygulamalarına karşı durdurma cezası ve idari para cezası uygulanmasına karar verildi.