Rekabet Kurumu'ndan dev şirketler için soruşturma kararı. Yapılan açıklamada Amazon Türkiye, Trendyol ve Hepsiburada hakkında soruşturma açıldığı bildirildi.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklama şöyle;

"4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespit edilmesi amacıyla D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ’ye yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

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Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 19.10.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; otomatik fiyatlandırma mekanizması uygulayan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ ve Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasına, 23-49/940-M sayı ile karar vermiştir."