Renault 5 E-Tech %100 Elektrikli’nin uluslararası test sürüşleri, Fransa’nın Nice şehrinde gerçekleşiyor. Yüzde 100 elektrikli olan Renault 5, WLTP normuna göre 410 kilometreye kadar menzile ulaşıyor.

Renault 5 E-Tech %100 Elektrikli, Nice’te gerçekleşen uluslararası test sürüşleri ile ilk kez gerçek anlamda yollara çıkıyor. Türkiye’den toplam 21 basın mensubunun katıldığı test sürüşleri, Nice’in rotalarında gerçekleşiyor.

MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “Renault 5 E-Tech %100 Elektrikli, önümüzdeki yıl bizim de Türkiye’de satışa sunacağımız ikonik bir model. Tüm dünya ile birlikte biz de yeni modeli kullanmak ve sürüş deneyimini yaşamak için Nice’te bir araya geldik. Şimdiye kadar markamızın modellerinde görülmemiş olan Reno Avatar özelliğiyle dikkat çeken, elektrifikasyon teknolojisini ‘araçtan şebekeye şarj’ özelliğiyle de aynı zamanda bir tasarruf nesnesi haline getiren bu modeli biz çok sevdik. Kompakt boyutları ve kendine has tasarımı ile daha şimdiden Fransa sokaklarını rengarenk hale getiren bu modeli, Türkiye’deki kullanıcıları ile buluşturmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Yeni model hakkında şu bilgiler verildi:

’’Günümüzde bir ikon haline gelen orijinal Renault 5, milyonlarca ailenin hayatını kolaylaştırdı ve dönemine damgasını vurdu. Çok yönlü ve tutumlu bir model olan Renault 5, tüm özelliklerinin yanı sıra kendisini çekici kılan ikonik bir yöne de sahipti. Tüm bu detaylar göz önüne alındığında modeli yeniden hayata getirmek önem kazandı. Tasarımı, sürüş deneyimi, heyecan verici ve kullanımı kolay elektrikli dijital teknolojisi, hem yerel hem de sorumlu bir döngüsel üretim sistemi ile yeni model, fosil yakıtlardan elektrik enerjisine geçiş hedefinde yeni standartlar belirlemek üzere ihtiyaç duyabileceği tüm özelliklere sahip bir model. Yeni modelin mükemmel karakterine katkıda bulunan en önemli unsurlardan biri baş döndürücü tasarımı. Sürüş sırasında tasarruf etmek, sürüş keyfi yaşamak ve günlük hayatı kolaylaştırmak üzere tasarlanan yeni model; Google destekli entegre OpenR Link sistemi, Reno avatarı veya V2G gibi bulunduğu segmentte kuralları yeniden yazan teknolojileri bünyesinde barındırıyor.

Farklı ve heyecan verici bir tasarım

Yeni model, markanın diğer modellerine uygulanan tasarım kodlarını yeniden yorumluyor. İkonik bir otomobilin ruhunu, retro-fütüristik tasarım unsurlarını ve duyguları gerçek anlamda harekete geçiren detaylarla bir araya getirerek modern bir bütün oluşturuyor. Markanın ürün gamında benzersiz olan ışık imzası, Renault 5 Turbo’daki sis lambalarıyla aynı noktada, ön tampona yerleştirilen yuvarlatılmış köşelere sahip iki dikdörtgenden oluşuyor. Renkli tavan çizgisi (siyah, kırmızı veya sıcak titanyum), koyu kırmızı dikey stop lambaları ve gövdenin canlı renkleri; orijinal Renault 5’i ve şehre getirdiği canlılığı hatırlatıyor.

Yeni model, minimum gövde uzantıları ile dört köşede büyük 18 inç jantlar; önde 1,55 metre, arkada ise 1,53 metre geniş iz açıklığı ile gövdeyle aynı hizada olan tekerlekler ve 4 metreden kısa (3,92 metre) gövde uzunluğuyla modern ve kompakt gövde orantılarına sahip. Yatay mimarili ve oval kenarlara sahip, yolcuya bakan iki katmanlı dikdörtgen gösterge paneli bulunan ön konsolda, Renault 5 nesillerinin en belirgin özellikleri şık bir şekilde bir araya geliyor. Tamamen geri dönüştürülmüş plastik su şişelerinden üretilen denim kumaş, Techno donanım seviyesinin koltuklarında, ön konsolunda ve kapı panellerinde kullanılıyor.

Çift yatay ekran, yeni modelin iç mekânına çağdaş, ileri teknolojili ve eğlenceli bir görünüm kazandırıyor. Sürücüye ait ilk ekran olan 10,1 inçlik bir dijital gösterge ekranı (giriş seviyesinde 7 inç), tüm sürüş bilgilerini sürücüye gösteriyor ve beş farklı görünüm seçeneğine sahip. Merkezi bilgi-eğlence ekranı tüm versiyonlarda 10 inç olarak bulunuyor. Techno ve Iconic donanım seviyelerinde Google destekli entegre OpenR Link sistemi de yer alıyor. Bununla birlikte batarya, 326 litrelik geniş bir bagaj kapasitesi sağlamak üzere araç zemininin altında konumlandırılıyor. Yeni model, ikisi ikonik Pop Sarı ve Pop Yeşil olmak üzere beş gövde rengiyle pazara sunulacak. Bunlar, 1970’lerin kataloğunda yer alan ve Renault 5 ile birlikte sonsuza kadar hafızalara kazınan iki sembolik renkten esinleniyor.

Yeni model, ikonik tasarımı gözler önüne sererken, performanstan ödün vermemek üzere geliştirilen yeni ve tamamen elektrikli platform AmpR Small kullanılarak üretilen ilk otomobil olarak dikkat çekiyor.

Yeni model, sadece 10,3 metre dönüş çapı ile şehirde üstün manevra kabiliyeti sağlıyor. Şasinin en önemli unsurlarından birini, dar virajlarda gelişmiş dinamik performans, geniş virajlarda daha fazla denge sağlayan ve ayrıca darbe seslerini azaltarak konforu artıran çok kollu arka süspansiyon oluşturuyor. Ürün gamındaki en güçlü motor, 110 kW (150 hp) güç ve 245 Nm anlık tork sağlıyor. Bu versiyon 0-100 km/s hızlanmasını 8 saniyede ve 80-120 km/s ara hızlanmasını ise 6,1 saniyede tamamlıyor. Yeni modelin hızı, elektronik olarak 150 km/s ile sınırlandırılıyor.

İnsan odaklı teknolojilerle zenginleştirilmiş iç mekân

Yeni modelde kullanıma sunulan teknolojiler; kullanışlı ve rahat olurken, keyifli bir müşteri deneyimine katkıda bulunarak insan odaklı katma değer sunmayı amaçlıyor. OpenR Link bilgi-eğlence sistemi, yeni modelde de kullanılıyor. Araç sahibi, araca doğru yürüdüğünde, göz bebeği şeklindeki tam LED farlar ona göz kırpıyor. Ardından kaputtaki şarj göstergesi ve ön ve arka aydınlatmalar yanmaya başlıyor. Karşılama gösterisi iç kısımda da devam ediyor: İki ekranda ışıklı bir şölen meydana gelirken, arka planda Jean-Michel Jarre imzalı ses duyuluyor.

Yeni yol arkadaşı: Reno Avatarı

Yeni model, yeni bir sanal seyahat arkadaşı olan Reno ile yollara çıkan ilk otomobil olma özelliği de taşıyor. Gerçek bir kişiliğe sahip avatar olan Reno, markanın müşterilerini hem aracın içinde hem de dışında kullanıcı deneyimleri boyunca destekliyor ve onlarla etkileşim kuruyor. Oluşturulan empati duygusu, kullanıcı ile yeni model arasındaki duygusal bağı güçlendiriyor Sese yanıt verirken aynı zamanda proaktif de olabiliyor ve sürüş koşulları değiştiğinde kendiliğinden yeni ayarlar öneriyor. Sürüş anında ortam gerektirdiğinde kendiliğinden Spor modundan Eko moduna geçmeyi önerebiliyor. Reno, buğulanma riski tespit ettiğinde klimanın "otomatik" moda geçmesini de önerebiliyor. Günlük hayatı kolaylaştırmak adına, müşterilerin en sık sorduğu 200 soruya marka tarafından önceden verilen yanıtlarla cevap verecek şekilde programlanan Reno, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Yeni model, elektrikli otomobille yaşamı kolaylaştırıyor

Çok yönlü olmak için tasarlanan Renault 5 E-Tech %100 Elektrikli, şehirde olduğu kadar şehir dışında da konforlu olup kullanıcıların istek ve gereksinimlerine uygun batarya seçenekleriyle donatılıyor. Kullanıcı hangisini seçerse seçsin; rota planlama, bataryayı şarj etme gibi konularda yaşamı her açıdan kolaylaştırarak evin elektrik faturasından tasarruf etme olanağı bile sağlıyor. Tüm bu avantajlar, elektrikli araçların yaygınlaşması açısından hayati önem taşıyor.

Yeni model, 110 kW motor ve NMC (nikel manganez kobalt) katotlu büyük 52 kWsa lityum iyon batarya ile WLTP normuna göre 410 kilometreye kadar menzile ulaşıyor.

İkonik model, şarj sırasındaki kayıpları da dahil 14,9 kWsa (WLTP) elektrik tüketimine sahip. Bu versiyonun dışında ilerleyen dönemlerde ürün gamına eklenecek olan biri 40 kWsa batarya ile 90 kW (120 hp/225 Nm) ve diğeri 70 kW (95 hp/215 Nm) güç ve tork sağlayan iki motor seçeneği daha bulunuyor.

Renault 5 E-Tech %100 Elektrikli’nin yeni 11 kW AC çift yönlü şarj cihazı, V2L (araçtan şarj) ve V2G (araçtan şebekeye) özelliklerini bir araya getiriyor. Renault marka otomobillerde bir ilk olan bu özellik ile kullanıcı, isteğe bağlı bir adaptör üzerinden elektrikli süpürge, su ısıtıcısı veya elektrikli barbekü gibi 220 V (3.700 W’a kadar) ile çalışan cihazları aracın bataryasına bağlayabiliyor. Böylece kullanıcılar, evde şarj maliyetinden ortalama yüzde 50 tasarruf edebiliyor.

Yeni model; otoyollarda da DC hızlı şarj için, 110 kW güç-aktarma sisteminin 52 kWsa bataryasını şarj etmek üzere 100 kW DC sokete sahip. 90 kW güç-aktarma sistemi, 40 kWsa kapasiteli bataryayı şarj etmek üzere 80 kW bir DC soketle donatıldı. Her iki durumda da bataryayı yüzde 15’ten yüzde 80’e şarj etmek sadece 30 dakika sürüyor.

Google Haritalar üzerinden erişilebilen Elektrikli Rota Planlayıcı (ERP), şarj istasyonu konumu, özellikleri ve uyumlu şarj ağları gibi unsurlara bağlı olarak şarj durakları da dahil olmak üzere en iyi güzergahı öneriyor.

Kişisel zevklere göre uyarlanmış bir otomobil

Renault 5 E-Tech %100 Elektrikli ürün gamında, Evolution ve Techno donanım seviyelerinin yanı sıra, özel tasarım koleksiyonlarla aynı prensipte üst düzey bir donanım seviyesi de olacak ve bu donanım seviyesi her yıl değişecek. Yeni model için lansmana özel donanım seviyesi ise Iconic Cinq olacak. Bu versiyon, kişiselleştirmeyi yeni seviyelere taşıyan çıkartmalar ve 3D baskı ile hazırlanan saklama alanları da dahil olmak üzere, bir dizi benzersiz kişiselleştirilmiş aksesuarı bünyesinde barındıracak. İkonik model pazara sunulduğunda, en az 200 kombinasyonla müşteriler kendileri için en uygun aracı oluşturabilecek.

Azaltılmış karbon ayak izi

Yeni model, Renault Grubu ve Renault markasının sürdürülebilirlik taahhütlerini bünyesinde barındırarak; çevreye, doğal kaynaklara ve iklime daha saygılı ulaşımın önünü açıyor.

Sürdürülebilir tasarım

En az yüzde 88,6 oranında geri dönüştürülebilir malzemeden üretilen bir otomobil.

41 kg geri dönüştürülmüş polimer dahil yüzde 19,4 geri dönüştürülmüş içerik (ISO 14021 standardı).

Döngüsel ekonomiye dayanan yüzde 26,4’lük malzeme oranı.

Techno ve Iconic Cinq versiyonlarındaki kaplamalı koltuklar için plastik şişelerden yüzde 100’e varan geri dönüştürülmüş kumaşlar.’’