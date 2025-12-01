Tüm Restoran ve Turizm İşletmecileri Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, sektörle ilgili CNBC-e'ye değerlendirmelerde bulundu. Restoran ve kafe sektöründeki kontrolsüz büyümeye dikkat çekem Bingöl, bu büyümeden zarar geldiğini söyledi. "Artık yeni restoran ve kafe açılmasın" diyen Bingöl, nedenlerini de sıraladı.

"Bir kere şunu düzeltmemiz lazım; Türkiye'de şunu çıkarmamız lazım" diyen Bingöl, "Bataklığı kurutmadan sivrisineği bitiremezsiniz. Restoran kafe sayısı 300 bine yakın. Önüne gelen her yerde lokanta ve kafe açıyor. Bunun artık bir durdurulması lazım" ifadelerini kullandı.

“Avrupa’daki Sistem Hem Tüketiciyi Hem İşletmeyi Koruyor” Avrupa’daki uygulamalardan örnekler veren TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, belediyelerin bu süreçteki rolüne dikkat çekti. Bingöl, belediyelerin bölgesel sınırlamalar yaparak hem tüketiciyi hem de işletme sahiplerini koruduğunu belirterek, “Avrupa’da bir bölgeye bir işletme açmak istediğinizde belediye buna izin vermez; bu petrol istasyonu, eczane ya da başka bir işletme için de geçerlidir. Sistem, tüketiciyi, üreticiyi ve dükkan sahibini korur. Bu modelin Türkiye’ye de uygulanması şart” dedi. "Milli Servet Batıyor" Kontrolsüz açılan işletmelerin hem kendilerine hem de sektörün geneline zarar verdiğini kaydeden Bingöl, "Açılan işletmelerin yüzde 80'i batıyor, millî servet batıyor. Ama o batarken diğer yerleri de batırıyor. Ben 10 liralık iş yapıyorum, gelip dükkan açıyorsun; yanına biri daha açtı, düştü 5 liraya. Ben de zarar ediyorum, sen de ediyorsun, o da ediyor." “Yasal Düzenleme Zorunlu” Yasal düzenleme çağrısında bulunan Bingöl, “Öncelikle bu kanunu çıkarmalıyız. Artık herkesin istediği yerde restoran veya kafe açmasına izin verilemez. Nasıl AVM’lerde sorunlar yaşıyorsak, restoran ve lokantalar için de benzer bir düzenleme şart” dedi. TÜRES’in bu konuda somut adımlar atıp atmadığı sorulduğunda ise Bingöl, “TÜRES olarak bu konuyla ilgili çalışmalarımız sürüyor” yanıtını verdi.