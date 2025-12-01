Anayasa Mahkemesi, EYT düzenlemeleri açısından kritik bir karara ilişkin değerlendirmesini paylaştı. Yüksek Mahkeme, sigorta başlangıç tarihinin borçlanılan süre kadar geriye alınmasını engelleyen düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olmadığına hükmetti.

ANAYASA MAHKEMESİNE NEDEN BAŞVURULDU?

Ankara 9. İdare Mahkemesi, 5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanun kapsamında iştirakçi olanların isteğe bağlı borçlanma işlemlerinde sigorta başlangıç tarihinin borçlanılan gün sayısı kadar geriye çekilmesine izin verilmediğini belirtti. Mahkeme, 2008 Ekim öncesi ve sonrası kamuda memur olarak çalışmaya başlayanlar arasında bu nedenle yapılan ayrımın objektif bir gerekçeye dayanmadığını, söz konusu farkın 2008 Ekim öncesi çalışanların kusuruna atfedilemeyeceğini, bu durumun hukuk devleti, sosyal devlet ve eşitlik ilkeleri ile bağdaşmadığını, çalışma barışını ve sosyal güvenlik hakkını zedelediğini ifade ederek konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

İTİRAZ EYT’LİLERİ ETKİLEMİYOR

AYM’ye yapılan itiraz, 2008 Ekim öncesi 5434 sayılı Kanun kapsamında iştirakçi olanların hizmet borçlanmalarında sigorta başlangıç tarihinin geriye alınmamasına ilişkindir. Bu durum, söz konusu kişilerin 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı veya iştirakçi olanlara tanınan yaş şartına bağlı olmaksızın erken emeklilik hakkını dolaylı olarak engelliyor olsa da, 1 Mart 2023 tarihli ve 7438 sayılı EYT kanunu ile getirilen düzenlemeler kapsamında erken emeklilik avantajına doğrudan bir etkisi bulunmuyor.

AYM GEREKÇEYİ AÇIKLADI

Anayasa Mahkemesi yaptığı incelemede, iştirakçi statüsündeki kişilerin isteğe bağlı borçlanma işlemlerinde sigorta başlangıç tarihinin borçlanılan gün kadar geriye çekilmemesinin, 2008 Ekim öncesi 5434 sayılı Kanun kapsamındaki kişiler açısından sosyal güvenlik haklarında bir kayba yol açmadığını belirtti. Bu nedenle yapılan itirazı Anayasa’ya aykırı bulmayarak reddetti.