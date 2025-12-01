“Çalgı Çengi”, “Düğün Dernek”, “Ailecek Şaşkınız” ve “Kardeş Payı” gibi sevilen projelerde yer alan 49 yaşındaki oyuncu Murat Cemcir’in yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Çarşamba günü evinde aniden rahatsızlanan Cemcir’in, ambulansla hızla Maslak’taki özel bir hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

2. Sayfa’nın aktardığı bilgilere göre, hastaneye kaldırılan oyuncunun iç kanama nedeniyle tedavi altına alındığı belirtildi. Cemcir’in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Murat Cemcir kimdir?

Murat Cemcir, 30 Kasım 1976’da Tokat’ın Niksar ilçesinde doğdu. Cemcir, üniversite eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi’nde otomotiv üzerine tamamladı. Eğitimini bitirdikten sonra kariyerini oyunculuğa yönlendiren Cemcir, 2000’li yılların başından itibaren ekranlarda görünmeye başladı. Özellikle komedi projelerindeki başarılı performansıyla geniş kitleler tarafından tanınan Cemcir, zaman zaman yapımcı olarak da projelerde görev aldı.