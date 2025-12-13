Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir restoranda çıkan yangında bir kişi yaralandı. Yangın nedeniyle restoranın üstünde bulunan otel tedbir amaçlı boşaltıldı.

Olay, İstasyon Mahallesi Güney Yan Yol Caddesi’nde bulunan restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, restoranın mutfak bölümünde bulunan ocaktan henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında restoran çalışandan biri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, dumanın yayılması nedeniyle restoranın üstünde bulunan 45 odalı otel tedbiren boşaltıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.