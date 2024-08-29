Tekirdağ’da 114 yıl önce halkın kendi imkânlarıyla yapılan Manika İlkokulu yeni öğretim yılında kapılarını açacak.

Saray İlçesi Büyükyoncalı Mahallesinde bulunan eski adıyla Büyük Manika İlkokulu olan okul uzun yıllardır kullanılamaz halde restore edilmeyi bekliyordu. Birçok ünlü isminde okuduğu okul 1998 yılında yanına yeni okul yapılmasıyla boşaltılmış ve kullanılamaz hale gelmişti. Aradan geçen uzun yılların ardından Tekirdağ Valiliği tarafından restorasyonuna başlanan tarihi okul yeni öğretim yılında kapılarını açacak.

Bundan tam 114 yıl önce, 1911 yılında halkın kendi imkanlarıyla yaptığı, Büyükyoncalı (Manika) İlkokulu, T.C. Tekirdağ Valiliği tarafından restore edilmesinin ardından, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında kapılarını açıyor.