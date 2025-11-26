Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde 1982 yılında yapılan ve Vali Yunus Sezer’in talimatıyla restore edilen Üç Şehitler Anıtı düzenlenen törenle açıldı. Törene katılan şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

1982 yılında bir obüs tankının köprüden uçması sonucu şehit olan Çavuş Hacı İbrahim Sezgin (Kahramanmaraş), Onbaşı Yılmaz Ersoy (Tunceli) ve Er İbrahim Yıldırım (Malatya) unutulmadı. Üç şehit anısına yaptırılan ve zamanla yıpranan Üç Şehitler Anıtı, Vali Yunus Sezer’in talimatıyla restore edildi. Anıtın açılış töreninde konuşan Vali Sezer, "Bir şehit haberi geldiğinde sadece ailesi değil, 86 milyon hep birlikte ağlıyoruz. Vatanın her karış toprağı şehitlerimizin kanıyla sulanmış, hala şehitlerimizin uğraşı ile, alın teri ile bu vatan vatan olarak devam ediyor. Biz 1071’de Anadolu’ya adım attıktan beri buraları yurt yapmak için şehit verdik ve buraların yurt olarak kalması için şehitler ve gaziler veriyoruz. Onun için vatanımızın her karış toprağı çok değerli. Bizi bir arada tutan ve bu vatanı vatan yapan da şehitlerimiz ve gazilerimizin duaları ve onların manevi ruhaniyetleridir. Allah onlardan razı olsun" dedi.

"Burada sadece bir anıtı açmıyoruz"

Bir anıt açmanın yanı sıra aynı zamanda şehitlerin şehit oldukları her yerin gelecek nesillere bırakılması ve unutturulmaması gerektiğini vurgulayan Vali Sezer, "Hayat fani, hepimiz buradan göçüp gideceğiz. Ama burada bu anıt, bu şehitlerimizin manevi ruhaniyetleri ebediyen bu topraklarda yaşayacaktır. Tıpkı Balkan Şehitliğimizde olduğu gibi, tıpkı hemen yanı başımızda Çanakkale’de olduğu gibi, burada da, vatanın her köşesinde de şehitlerimiz ve onların geride bıraktıkları aziz hatıraları sonsuza kadar yaşayacaktır" diye konuştu.

Törende konuşan Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, 43 yıl önce bir obüs tankının köprüden uçması sonucu yaşanan elim kazada 3 vatan evladını şehit verdiklerini hatırlatarak, vatan uğruna şehit olan tüm şehitleri minnet ve şükranla andıklarını söyledi. Yılmaz, 1982 yılında şehitlerin ailelerine haber ulaşması sonrası 3 ailenin de Edirne’ye doğru yola çıktığını belirterek, Kahramanmaraş’tan yola çıkan şehidin babası Şerif Sezgin’in yolda oğlu için yaktığı ağıtı paylaştı. Yılmaz’ın paylaşımı sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Törende yer alan şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi ise, 1982 yılında yapılan anıtın yıllar içerisinde yıpransa da şehitlerin aziz hatıralarının asla yıpranmadığını söyledi.

Törende konuşan Şehit Çavuş İbrahim Sezgin’in yeğeni Gökhan Karakaş, şehitlerin hatırasını yaşatmak ve bu kutsal emanete sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Sezer, şehit Sezgin’in ablası Fatma Kıraç’a Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Ardından Sezer, şehit Sezgin’in yakınları ve Edirneli şehit aileleri yenilenen anıtın açılışını gerçekleştirdi. Açılış sırasında duygusal anlar yaşandı.