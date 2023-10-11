Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, 26-29 Ekim tarihlerinde düzenleyeceği 8. Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali’nde tarihi Kaleiçi Yat Limanında bulunan amfi tiyatroyu kullanma talebinin Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nca reddedilmesine karşı mahkemeye başvurdu.ANTALYA (İGFA)- Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl Cumhuriyetin 100’üncü yıl kutlamalarıyla birlikte 8’incisini düzenleyeceği Uluslararası Kaleiçi OldTown Festivali’nin etkinlik alanlarından tarihi Kaleiçi Yat Limanı amfi tiyatrosunun bir haftalık belediyeye tahsis talebi, Milli Emlak Dairesi Başkanlığınca reddedildi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, tüm etkinlikleri ücretsiz olan, Kaleiçi esnafına iş ve aş üreten festivalin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı bir kamu kurumu tarafından ticari nitelik taşıdığına hükmedilerek kararın alındığını söyledi.

Uysal, Kaleiçi’nin on yıl önce asayiş olaylarıyla gündeme gelen, kış aylarında tenhalaşan bir yerden festival ve belediyenin diğer çalışmalarıyla 12 ay turizmin devam ettiği bir destinasyon haline geldiğinin altını çizdi. Hal böyleyken tarihi Kaleiçi Yat Limanı’nda geçmiş festivallerde hep kullanılan, açıkta ve üstelik boş duran amfi tiyatronun 8’inci festival için kullandırılmasının mahkemenin yanı sıra kamuoyunun da değerlendireceğini söyledi.

Muratpaşa Belediyesi, geçmiş festivallerde konserlere, konuk şehirlerin katılımıyla düzenlenen foruma ev sahipliği yapan amfi tiyatro hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Daire Başkanlığının ‘ret’ kararına karşı davada alanın ‘kamusal’ nitelik taşıdığını vurguladı. Dava dilekçesinde festivalin ticari nitelik taşıdığı iddiasının ise geçersiz olduğunun altı çizildi. Karanının keyfi ve siyasi olduğu savunulan dilekçede Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın kararın iptali ve yürütmesinin durdurulmasını talep edildi.