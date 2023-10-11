İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla gerçekleşen 'Kahramanlar' operasyonları, Bakan Yerlikaya tarafından resmi sosyal medya hesabından duyuruldu. Operasyonlar, terörle mücadele çerçevesinde Türkiye'nin 8 farklı ilinde yoğun çalışmaları içeriyordu.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, ilgili İl Jandarma Komutanlıklarının işbirliğiyle gerçekleştirilen bu operasyonlar, Şanlıurfa, Mardin, Van, İzmir, Isparta, Malatya, Manisa ve Adıyaman illerinde hayata geçirildi. Bu kapsamlı operasyonlarda, terörle mücadele kapsamında önemli suçlarla bağlantılı olarak 27 şüpheli şahıs başarıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarma personelini tebrik ederek, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kesintisiz bir şekilde devam edecek" şeklinde duygusal ve kararlı bir ifadeyle mücadelenin süreceğini belirtti.