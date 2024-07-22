Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı KOSKEM ekipleri geçtiğimiz hafta sahillerde 248 vatandaşı boğulmaktan kurtardı. KOSKEM ekipleri, genellikle yoğun dalga ve rüzgârın etkisiyle meydana gelen “rip” akıntısının denizdeki can güvenliğini tehlikeye düşürebildiğinden dolayı dikkat edilmesini istedi.KOCAELİ (İGFA) - KOSKEM liderliğinde Kocaeli sahillerinde görev yapan Büyükşehir ekipleri, 15-21 Temmuz tarihleri arasını kapsayan süreçte 248 vatandaşı boğulmaktan kurtardı. KOSKEM, denizde oluşan “rip akıntısına” dikkat çekerek, olumsuz hava şartlarının olduğu plajlarda denize girilmemesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Yaz sezonuyla Kocaeli sahillerinde görev yapan KOSKEM ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için canla başla çalışıyor. Mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere KOSKEM’in görev alanlarındaki plajlarda her yıl binlerce insan boğulmaktan kurtarılıyor. Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), 15-21 Temmuz tarihleri arasını kapsayan süreçte 248 vatandaşı boğulmaktan son anda kurtardı. Kurtarmanın yanı sıra KOSKEM görev bölgelerinde 21 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verildi.

RİP AKINTISINA DİKKAT

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), Karadeniz sahillerinde rüzgârlı, dalgalı ve fırtınalı havalarda görülen “rip akıntısına” karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, genellikle yoğun dalga ve rüzgârın etkisiyle meydana gelen “rip” akıntısının denizdeki can güvenliğini tehlikeye düşürebildiği vurgulandı. Vatandaşların ilçelerdeki hava ve deniz koşullarına ilişkin Meteorolojik verileri takip etmesinin faydalı olacağının belirtildiği açıklamada, “Olumsuz hava koşullarının olduğu günlerde ve cankurtaran bulunmayan plajlarda kesinlikle denize girilmemelidir" ifadelerine yer verildi.

YASAK ZAMANLARDA DENİZE GİRMEYİN

Karadeniz sahillerinde cankurtaran olmayan bölgeler ile olumsuz havadan dolayı dalga boyutunun yüksek olduğu sahillerde kesinlikle denize girilmemesi gerektiğini kaydeden yetkililer, Türkiye’de özellikle Karadeniz sahillerinde görülen ve profesyonel yüzücülerin bile karşı koyamayacağı güçteki “Rip” akıntısına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti. “Rip akıntısı”, akıntıya kapılanları kıyıdan uzaklaştırıp açığa doğru taşıyor. Boğulma olayları, açığa doğru çekildiğini fark eden insanların, korku ve panikle çırpınarak kıyıya dönmeye çabalamaları ve yorgun düşerek kendilerini su üzerinde tutamamaları neticesinde gerçekleşiyor.