Bağımsız Türkiye Partisi’nin İnegöl Belediye Başkan adayı Rıza Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında şehrin önemli noktalarından biri olan İmotim AVM ve çevresinde bulunan kafeleri ziyaret etti. Çetinkaya, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek projelerini ve vizyonunu paylaştı, sorunları dinledi ve çözüm önerileri sundu. Ziyaretler sırasında vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Çetinkaya, desteklerini belirtmekten ve taleplerini dinlemekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kaynak: HABER MERKEZİ