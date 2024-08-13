Rize Genç ASKON'da önemli bir devir teslim töreni yapıldı. Kurucu başkan olarak iki dönem boyunca görev yapan Hüsamettin Korkmaz, bayrağı genç iş insanı Abdülbaki Karali'ye devretti.Doğancan İLEK / RİZE (İGFA) - Devir teslim töreni, ASKON Rize Şubesi'nde gerçekleşti.

Genç ASKON Rize Şubesi Başkanlığı görevine Abdülbaki Karali’nin atanması, Genç ASKON Genel Başkanı Abdullah Uçan ile yapılan istişareler sonucunda uygun görüldü.

ASKON Rize Şube Başkanı Recep Ali Karakoyun, yaptığı açıklamada gençlere büyük önem verdiklerini vurguladı.

Rize’de birçok başarılı genç iş insanının olduğunu belirten Karakoyun, bu gençlerin uluslararası arenada daha aktif rol alması için ellerinden gelen tüm çabayı sarf ettiklerini ifade etti.