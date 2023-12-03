Robert Kiyosaki dünya çapında ünlü bir milyarder. Kiyosaki altın konusunda öyle bir tahmin yaptı ki herkes altın almak için kuyumculara koşacak.

Rich Dad PoorDad kişisel finans kitabı yazarı olan Robert Kiyosaki, enflasyondaki dalgalanmalar sebebi ile yaşam standartlarının düşmesi kaçınılmaz olduğu bu dönemde gümüş, altın ve Bitcoin ile ilgili desteğini tekrar etti.

Kısa süre önce altın ons başına 2 bin dolar olmuştu. Bu sayede zayıflayan para birimlerinin karşısında kendini toparladı.

Kiyosaki Bitcoin destekçisi olarak “para biriktiren kaybeder” dedi. Para biriktirmek yerine Bitcoin, gümüş ve altın alımı yapmanın çok doğru olacağını belirtti.

“Kaybeden tarafta olmayın. Para biriktirmekten vazgeçin. Bitcoin, gümüş ya da altın alın.”

Enflasyonun yükselmesi ile ilgili ABD’yi suçlayan Kiyosaki, varlığını sadece Bitcoin ve değerli eşyalara yaptırdığını söyledi.

Kiyosaki altın fiyatları ile ilgili tahminde bulundu

Altın 20 Ekim tarihinde 2.100 olacağını belirtmişti.

Yakın gelecekte ise 3 bin 700 dolara yükseleceğini söyledi.

Tahvil ve hisse senetlerinin çökmesi ile beraber, Bitcoin’in 1 milyon dolar olacağını, gümüş ve altın değerlerinin 65-75 dolar olacağını söyledi.