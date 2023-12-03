Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri dönüşü uçakta gazetecilere verdiği demeçte “Asgari ücrette mesele tarafları mağdur etmeden bir neticeye varabilmek” demişti.

Erdoğan, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şu anda çalışmalarını yapıyor” diyerek asgari ücrete ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: “Ondan sonra en uygun asgari ücret ne ise bunun kararını vereceğiz. Bütün mesele tarafları mağdur etmeden neticeye varabilmek. Asgari ücret zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan’dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar ezdirmedik ve ezdirmeyiz”

İŞTE 4 FARKLI SENARYO

Taraflar toplam 4 kez masaya oturacak ve asgari ücret aralık ayı içerisinde açıklanmış olacak.

Peki asgari ücrette olası senaryolar neler? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, katıldığı canlı yayında asgari ücret zammına ilişkin şu ifadelere değindi:

“Eğer yıl sonu enflasyon yüzde 62 olursa, son 6 ayda yüzde 35.26’lık zamla 11 bin 402 TL’den, 15 bin 422 liraya,

Yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olursa, yüzde 37.77’lik zamla 15 bin 708 liraya,

Yıl sonu enflasyon yüzde 68 olursa, yüzde 40.26’lık zamla 15 bin 992 liraya çıkmış olacak.

Geçmiş dönemlerde baktığımızda buna bir refah payı eklentisi de oluyordu. Burada yüzde 40’a 10’luk bir zamla yüzde 50’yi görmüş olacaktır. O zaman da 17 bin 103 TL olması mümkün gözüküyor.”

"UZLAŞMA VE MUTABAKATLA YÜRÜTECEĞİZ"

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarına ilişkin, "Her zaman olduğu gibi bu süreci işçi ve işveren temsilcilerimiz ile birlikte uzlaşma ve mutabakat anlayışıyla, hassasiyetle yürüteceğiz." sözlerini kullandı:

11 Aralık' tarihinde, 2024 yılı asgari ücret seviyesini belirlemek üzere komisyon toplantılarına başlayacaklarını hatırlatan Işıkhan, "Her zaman olduğu gibi bu süreci işçi ve işveren temsilcilerimizle birlikte uzlaşma ve mutabakat anlayışıyla hassasiyetle yürüteceğiz. Şartlar ne olursa olsun geleceğin güçlü, müreffeh Türkiye'sini birlikte inşa edeceğimize inanıyorum." dedi.