Tüm dünyada popüler olan ve ülkemizde de oldukça popülerliğini koruyan roblox ilk açıklamasını yaptı.

Bir Roblox sözcüsü 'Roblox'u kullanıcılarımız, özellikle de en genç olanlar için en güvenli çevrimiçi platformlardan biri haline getirmek için neredeyse 20 yıl harcadık ve kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak yaptığımız her şeyin merkezinde yer alıyor. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yasa ve yönetmeliklere saygı duyuyor ve yerel kanun koyucuların çocuklara olan bağlılığını paylaşıyoruz. Roblox'un Türkiye'de mümkün olan en kısa sürede tekrar çevrimiçi olmasını sağlamak için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.