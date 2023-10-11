Artritin eklem iltihabı anlamına geldiğini belirten Romatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Ferhat Öksüz, “İltihaplı olanlar başta olmak üzere, romatizmal hastalıkların önemli kısmı genel inanışın aksine 50 yaşın altında başlar. Vaktinde ve doğru tedavi edilmezse, eklemlerde oluşan hasar kalıcı sakatlıklara neden olabilir” dedi.

VM Medical Park Pendik Hastanesi’nden Romatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Ferhat Öksüz, 12 Ekim Dünya Artrit Günü nedeniyle artrit hastalığı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Dünyada 12 Ekim gününün, 1996 yılından itibaren kas-iskelet sistemi hastalıkları hakkındaki farkındalığı artırmak ve romatizmal hastalıklar konusunda halkın bilinçlenmesine katkı sağlamak amacıyla kutlandığını belirten Uzm. Dr. Öksüz, her yıl düzenlenen etkinliklerle sağlık uygulamaları konusunda karar alıcıların dikkatinin çekilerek romatizmal hastalıkların önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunun anlatılmaya çalışıldığını dile getirdi.

“Vaktinde tedavi edilmezse kalıcı sakatlıklara yol açabilir”

Artritin eklem iltihabına verilen isim olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Öksüz, “Eklemlerde iltihap sonucunda ağrı, şişlik, kızarıklık ve hareket kısıtlılığı gelişir. Artritin süresinin uzaması, özellikle de 6 haftayı geçmesi, yakınmalarının istirahatle artması ya da sabahları yarım saati geçen bir tutukluk olması, beraberinde cilt bulguları, ağız kuruluğu, göz kuruluğu gibi başka organlarla ilgili bulguların da eşlik ediyor olması, kronik iltihabi romatizmal hastalıkları düşündürtür. İltihaplı olanlar başta olmak üzere romatizmal hastalıkların önemli bir kısmı genel inanışın aksine 50 yaşın altında başlar. Vaktinde ve doğru tedavi edilmezse, eklemlerde oluşan hasar kalıcı sakatlıklara neden olabilir” şeklinde konuştu.

“Farklı organları etkileyebilir”

Artrite neden olan 200’den fazla romatizmal hastalık olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Öksüz, şu bilgileri paylaştı: “Belirtileri benzese de, hastalık seyirleri ve tedavileri farklılık gösterir. Artrite neden olan hastalıklardan romatoid artrit (RA), en sık karşılaşılan iltihaplı romatizmadır. RA ön planda eklemleri tutar ve eklemi tutan birçok hastalıktan farklı olarak ilerleyen dönemlerde kalıcı eklem hasarına (deformite, sakatlık) yol açabilir. Hastalık eklemlerin yanında kalp, akciğer, göz ve deri, böbrek gibi diğer organları da etkileyebilir. Hastaların yakınmaları sıklıkla el ve ayaktaki eklemler ile ilgilidir. Azalan sıklıkla dirsek, omuz, kalça ve diz eklemleri de tutulabilmektedir.”

“Sigara kullanımı hastalığı tetikleyebilir”

Romatizmal hastalıkların gelişiminde, genetik faktörlerin yanında, çevresel faktörler ve kişisel alışkanlıkların da önemli rol oynadığını vurgulayan Uzm. Dr. Öksüz, “Bunlar arasında en iyi bilinenleri sigara, diş eti hastalıkları ve kilo fazlalığıdır. Özellikle sigaranın romatoid artrit hastalığı ile ilişkisi pek çok çalışmada gösterilmiştir. Sigara hastalığın ortaya çıkmasını kolaylaştırdığı gibi daha ağır seyretmesine de yol açabilir. Bu nedenle ailesel yatkınlığı olduğu düşünülen bireylerin sigara içmemesi, eğer içiyorsa bırakmaları, ağız hijyenlerinin iyi olması ve diş eti hastalıklarının tedavi edilmesi, aşırı kilo alımından kaçınmaları önerilir” ifadelerini kullandı.

“Tedavi için romatoloji uzmanı bir hekime danışılmalı”

Son olarak tedavi yollarından bahseden Uzm. Dr. Öksüz, “Artrit başta olmak üzere kas-iskelet sisteminin özellikle iltihabi hastalıklarıyla uğraşan uzmanlık alanı romatolojidir. Artritli hastaların takip ve tedavisi bir ekip çalışması gerektirir. Bu ekipte romatoloji uzmanının yanı sıra fiziksel tıp ve rehabilitasyon ve ortopedi uzmanları yer alır. Artritin erken tanınması ve doğru tedavi edilmesi hasarlara bağlı maluliyet gelişmesini engeller. Günümüzde gelişen tedavi imkânları sayesinde hastaların yaşam kaliteleri artmakta ve işlevsel kayıpları olmadan yaşamlarını sürdürmeleri mümkün olabilmektedir. Artrit tedavisi bir romatoloji uzmanı yönetiminde sürdürülmeli ve ilaçların etkinliği ve yan etkileri yakından izlenmelidir” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.