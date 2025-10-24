Edinilen bilgilere göre bugün baraja olta atarak balık avlayan gençler, uzun süren uğraşlar sonucunda balığı kıyıya çıkarmayı başardı. Çevredeki vatandaşların meraklı bakışları arasında sudan çıkarılan dev balık, fotoğraflarla ölümsüzleştirildi.

Avcı gençler, daha önce bu kadar büyük bir balık yakalamadıklarını ifade ederek yaşadıkları heyecanı dile getirdi.

Uzmanlar, Boğazköy Barajı’nda zaman zaman büyük yayın balıklarının görülebildiğini, bu tür yakalamaların bölgede sportif balıkçılığı artırdığını belirtiyor.