Bursa’da kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. BURULAŞ, BUDO ile Bursa–İstanbul seferi yapacak yolcular için kritik bilgilendirme paylaştı.

Bursa Mudanya'dan İstanbul Eminönü'ne yapılacak olan BUDO seferleri iptal edildi.

İptal seferler şu şekilde;

24.10.2025 19:15 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

24.10.2025 19:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.