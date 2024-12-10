İlçemizde faaliyet gösteren kültür derneklerimizden İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Serkan Ay, geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki televizyon kanallarından Noli Tv sunucusu Nazim Salihu ile birlikte bir video konferans gerçekleştirdi.

Noli Tv sunucusu Nazim Salihu ve Başkan Serkan Ay arasında samimi bir ortamda geçen video konferansta İnegöl'e göç eden Rumeliler'in durumları ve dernek faaliyetleri üzerinde duruldu.

Başkan Ay, Rumeli'den Türkiye'ye göçlerin 1877-1878'deki Osmanlı-Rus Savaşı ile başladığını, I.Dünya Savaşı sonrasında devam ettiğini, Cumhuriyet sonrası ve 1950'li yıllarda tamamlandığını, kendi ailesinin de Türkiye'ye 1958'de göç ettiğini söyledi.

Başkan Ay, İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin 1974 yılında kurulduğunu, 2024 yılında 50. kuruluş yıldönümünü birçok faaliyet gerçekleştirerek kutladıklarını, bu faaliyetler içerisinde en önemlsinin Eylül ayının ilk haftasında düzenledikleri 2.Uluslararası Petla Festivali olduğunu, bu festivale Makedonya, Kosova, Arnavutluk ve Karadağ'dan yaklaşık 300 kişilik 6 ekibin geldiğini, bu ekiplerin yöneticileriyle birlikte İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile tanıştırıldıklarını, ayrıca bu ekiplerin gerçekleştirdikleri folklor gösterileriyle İnegöl halkının beğenisini de kazandıklarını söyledi.

Başkan Ay, İnegöl Belediyesinin Kosova-Mitroviçe Belediyesi ile kardeş şehir olduğunu belirterek, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile yapılan görüşmeler neticesinde, Süleymaniye Mahallesi'ndeki çocuk parkına, Kosova Kurtuluş Ordusunun milli kahramanı şehit Adem Yaşari'nin isminin verilmesinin sağlandığını ve festival günlerinde resmi bir törenle açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başkan Ay, İnegöl'deki Rumeli göçmenlerinin mobilyacılığın yanında, lokanta, köfteci, kahvehane gibi yiyecek ve içecek hizmetleriyle iştigal ettiklerini söyledikten sonra, Rumeliler'in ziynet eşyasına olan ilgilerinden dolayı İnegöl'deki yaklaşık 45 kuyumcu işyerinde de en az 1 Rumeli'nin çalıştırıldığını belirtti.

Başkan Ay, dernek çalışmaları ile ilgili olarak; istekli olan gençlere folklor eğitmenleri eşliğinde folklor eğitimi verdiklerini, kurdukları folklor ekibiyle gerek yurtiçi ve gerekse yurt dışındaki davetlere katıldıklarını, katıldıkları davetlerde hem Türkiye hem de Rumeli Yöresi Oyunlarını sergilediklerini, 15 öğrenciye eğitim bursu verdiklerini, pandemi döneminde işleri bozulan birçok kişiye nakit ve kira yardımı yaptıklarını, deprem bölgesine çeşitli yardımlar gönderdiklerini, Ramazan ayında iftar, Aşure ayında da aşure ikramı programları düzenlediklerini belirtti.

Başkan Ay, kendisinin 1994 yılından bu yana derneğin içinde olduğunu, folklor oyunculuğuyla derneğe adım attığını, daha sonra folklor eğitmenliği, folklordan sorumlu dernek yöneticiliği gibi görevler yaptığını, dernek üyelerinin teveccühüyle Nisan-2024'te başkanlık görevine getirildiğini söyledi.

Başkan Ay, İnegöl'e göç eden Rumeliler'in hâlâ Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'ta akrabalarının olduğunu, onlarla sürekli irtibat halinde olduklarını ve gidim gelim yaptıklarını belirtti.

Noli Tv sunucusu Nazim Salihu, daha önce Türkiye'ye geldiğini, İstanbul ve İzmir şehirlerini gördüğünü fakat Bursa'yı hiç görmediğini ve görmeyi çok istediğini söyledi. Başkan Ay bunun üzerine sunucu Nazim Salihu'ya Türkiye'ye geldiğinde kendisini Bursa ve İnegöl'de ağırlamak istediklerini belirtti.

Video konferans karşılıklı teşekkür ve iyi dileklerle sona erdirildi.

Kaynak: bülten