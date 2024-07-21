İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği heyetini, Zaferspor Kulübü Başkanı Şaban Sönmez, yönetim kurulu ve kulüp üyeleri karşıladı. Bursa Zaferspor Kulübü Başkanı Şaban Sönmez, kendini ve yönetim kurulu üyelerini tanıttıktan sonra, 16 Nisan 2024 tarihindeki kongrede göreve gelen Başkan Serkan Ay ve yönetim kurulunu tebrik etti ve başarılar diledi. Başkan Sönmez, nazik ziyaretlerinden dolayı Rumeli heyetine teşekkür etti. Sönmez, 2024-2025 sezonunda Süper Amatör Kümede mücadele edeceklerini, amatör küme transfer piyasasının yüksek olmasına karşın yine de yarışmacı bir takım kurmak maksadıyla futbolcu transfer ettiklerini söyledi.

İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Serkan Ay, konuşmasında Nisan ayında yaptıkları Olağan Genel Kurul'a ve akabinde dernek lokalinde düzenlenen kutlamalara iştirak ettiklerinden dolayı Zaferspor Kulübü Başkanı Şaban Sönmez ve yönetim kurulu arkadaşlarına teşekkür etti. Başkan Ay, 2024-2025 sezonunda Zaferspor'a başarılar diledi ve Zaferspor Kulübü yöneticilerini 01-04 Eylül 2024 tarihlerinde yapacakları 2. Uluslararası Petla Şöleni'ne davet etti.

İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Serkan Ay, derneğin 50. yıl etkinlikleri kapsamında yaptırdıkları hatıra saatini Zaferspor Kulübü Başkanı Şaban Sönmez'e takdim etti. Rumeli heyeti, daha sonra kulüp binasından Zaferspor Kulübü Başkan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından uğurlandı.