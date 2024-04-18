Rusya’nın önde gelen yüksek mühendislik eğitimi merkezlerinden biri olan Kazan Ulusal Araştırma Teknoloji Üniversitesi (KNRTU) yöneticileri, Bursa Uludağ Üniversitesi’ni (BUÜ) ziyaret etti. Görüşmelerde akademik ve bilimsel işbirliğinin geliştirilmesine dair kararlar alındı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Kazan Ulusal Araştırma Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. YuryKazakov, üniversitenin Plastik İşleme Bölümü Başkanı Prof. Dr. IgorVolkof ve Yeni Perspektif Proje Departmanı Başkanı Prof. Dr. LeysanDogadina’yı ağırladı. Bilimsel işbirliği, tecrübe paylaşımı ve ortak proje üretilmesi amacıyla gerçekleştirilen ziyarette iki üniversitenin yürüttüğü çalışmalar ve teknik faaliyetler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Türkiye’deki 23 araştırma üniversitesi arasında yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi’nin yurt dışındaki partner üniversite sayısını artırmak istediklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Yılmaz, Kazan Ulusal Araştırma Teknoloji Üniversitesi’nin bu anlamda özel bir yeri olduğuna işaret etti. Avrupa başta olmak üzere farklı coğrafyalardaki yükseköğretim kurumlarıyla akademik ve bilimsel işbirliklerinin devam ettiğini açıklayan Prof. Dr. Yılmaz, “Üniversitemiz, sahip olduğu donanım ve akademisyen kalitesi ile uzun yıllardır uluslararası arenada çok sayıda proje ortaklığında bulundu. Yeni dönemde farklı üniversitelerin de eklenmesiyle ortaklık yapımızın daha da geliştirilmesini hedefliyoruz. Onlarla yapacağımız projeler ve elde edeceğimiz katma değeri yüksek çıktılar, yer aldığımız araştırma üniversiteleri kategorisinde bizlere çok özel katkılar sağlayacaktır. Kazan Ulusal Araştırma Teknoloji Üniversitesi de bu çerçevede bizim için son derece özel bir yükseköğretim kurumudur. Nazik ziyaretleri için Rektörümüz Sayın Prof. Dr. YuryKazakov ve yönetimine teşekkür ediyor, işbirliğimizin kıymetli projelere dönüşmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Deneyimler paylaşılacak

Kazan Ulusal Araştırma Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. YuryKazakov ise mühendislik alanında sahip oldukları deneyimleri paylaşmak ve Türkiye’nin önemli üniversitelerinden biri olan BUÜ’den akademik ve bilimsel çalışmalarda destek almak istediklerini vurguladı. BUÜ Mühendislik Fakültesi ile proje ortaklığı ve akademik deneyim paylaşımı başlatılması için görüşmeler yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. YuryKazakov, nazik ev sahipliği için üniversite yöneticilerine teşekkür etti. Kazakov, ortak projelerin hayata geçirilmesinin her iki tarafa da fayda sağlayacağına inandığını belirtti.

Laboratuarlar incelendi

Kazan Ulusal Araştırma Teknoloji Üniversitesi heyeti, daha sonra BUÜ Mühendislik Fakültesi’nde ağırlanarak farklı bölümlerde yürütülen çalışmalara dair bilgilendirildi. Laboratuvar ve merkezleri de inceleyen Rus heyete BUÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Akpınar, Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca, Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilek Kut, Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Çakır, Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yazıcı, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Babür Deliktaş, Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şebnem Düzyer Gebizli, Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serpil Koral Koç ve İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Öztürk de eşlik etti.