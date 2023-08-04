Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş hızla devam ederken son dakika gelişmesi yaşandı. Ukrayna’nın insansız deniz araçlarıyla Novorossiysk Askeri Deniz Üssü’ne saldırdığı öğrenildi.

Rusya Savunma Bakanlığından İlk Açıklama Geldi

Saldırının etkisiz hale getirildiğini ifade ederek “Saldırının püskürtülmesi esnasında insansız deniz araçları görsel olarak tespit edildi ve deniz üssünü dış baskınlardan koruyan Rus gemilerinin silahlarından açılan ateşle yok edildi." Şeklinde ifade edildi.

Uçak Tipi İHA’lar İle Saldırı Yapıldı

Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'na yönelik saldırı girişiminde bulunduğu Rusya Savunma Bakanlığı tarafından belirtildi. Yapılan bir diğer açıklamada ise “Gece, Kiev rejiminin Kırım Yarımadası topraklarındaki nesnelere yönelik uçak tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” şeklinde belirtildi.

Rus hava savunma sistemlerinin 10 İHA`yı imha ettiği kaydedilen açıklamada, 3 İHA’nın da elektronik harp sistemleriyle engellendiği bildirildi.Açıklamada, engellenen saldırı girişimi sonucu herhangi bir can kaybı veya hasar meydana gelmediği ifade edildi.