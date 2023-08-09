Rusya’dan inanılmaz bir hamle geldi. Rusya'dan gelecek bir karar Yunanistan'ı ve Batı'yı çıldırtacak. Moskova makamları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konsolosluk açılmasına karar verdi. Böylece Rusya, Türkiye'den sonra KKTC'yi tanıyan ikinci ülke olacak.

Rus haber ajansı TASS, Moskova hükümetinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konsolosluk açmaya karar verdiğini dünyaya duyurdu.

Rusya'nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi, “Kuzey Kıbrıs'ta (KKTC'de) konsolosluk hizmeti verilmesi kararının hiçbir siyasi anlamı yoktur ve oradaki Rusların talebiyle belirlenmiştir şeklinde ifadelerde bulundu.

Rusya'nın konsolosluk açma kararı kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Atılan adımla Rusya, Türkiye'den sonra KKTC'yi tanıyan ikinci ülke oldu. Elde edilen verilere göre adanın kuzeyinde 50 binden fazla Rus vatandaşı yaşıyor.