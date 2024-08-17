Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Rusya'nın Kamçatka bölgesinin doğu kıyısı açıklarında 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin 51 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi. ABD Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami tehlikesinin bulunduğunu duyurdu.

Kamçatka bölgesi, tarihte 4 Kasım 1952’de gerçekleşen 9 büyüklüğündeki depremle de hatırlanıyor. Bu, 1900’den bu yana kaydedilen en büyük depremlerden biri olarak tarihe geçmişti. Can kaybının yaşanmadığı bu olayda oluşan 9 metre yüksekliğindeki dev dalgalar, Hawaii'ye kadar ulaşmıştı.