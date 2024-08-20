Ukrayna Parlamentosu, Moskova Patrikhanesi'ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin faaliyetlerini yasaklama kararı aldı. Genel kurulda yapılan oylamada, "Rusya Federasyonu ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere dini kuruluşların Ukrayna topraklarındaki faaliyetlerinin yasaklanmasına yönelik" yasa tasarısı 322 milletvekilinden 265'inin oyuyla kabul edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Parlamentosu'nun bu kararına sert tepki gösterdi. Zaharova, Rus "Zvezda" televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın gerçek Ortodoksluğu yok etmeye çalıştığını ve bunun yerine "sahte" bir Ortodoks Kilisesi yaratmayı hedeflediğini belirtti. Ayrıca, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin "ayrılıkçı" olduğunu ve Rus Patrikhanesi'ne bağlı kutsal yapıları ele geçirdiğini savundu.

Ukrayna'da kiliseler arasında Moskova Patrikhanesi'nin ve Kiev Patrikhanesi'nin etkisi bulunuyor. 2018'de dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'ne başvurarak, Kiev Patrikhanesi'ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne otosefal (kendine ait bir baş tarafından yönetilen Ortodoks kilisesi) statüsü verilmesini istemişti. Bu bağımsızlık hakkı, Fener Rum Patrikhanesi tarafından onaylandı.

Ukrayna'da bazı din adamları, Moskova kiliselerine karşı Kiev Patrikhanesi Ukrayna Ortodoks Kilisesi ve Ukrayna Bağımsız (Otosefal) Ortodoks Kilisesi'ni kurduklarını ilan etmişti. Ancak, Ortodoksluk mezhebi içinde bu yapılanmanın geçerli olabilmesi için, bu kiliselerin Fener Rum Patrikhanesi veya diğer patrikhaneler tarafından tanınması gerekmektedir.