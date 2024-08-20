Ticaret Bakanı Ömer Bolat temel atma töreninde, söz konusu fabrikanın 1,5 yılda inşa edileceğini dile getirerek, Ankara'nın özellikle makine, savunma ve havacılık sanayisinin merkezi olduğunu, ticaretin kavşak noktası olarak Türkiye'ye büyük değer kattığını söyledi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Bolat temel atma töreninde, söz konusu fabrikanın 1,5 yılda inşa edileceğini dile getirerek, Ankara'nın özellikle makine, savunma ve havacılık sanayisinin merkezi olduğunu, ticaretin kavşak noktası olarak Türkiye'ye büyük değer kattığını söyledi.



Ülkenin 21 yılda ekonomik büyüklüğünü 5 kat artırarak 230 milyar dolar milli gelirden 1 trilyon 158 milyar dolar gelire yükseltmeyi başardığını belirten Bolat, "Yılda ortalama yüzde 5,4 büyüyerek dünyada en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer alan ülkemiz, bu yıl da ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyüdü. Bu büyümede lokomotif görevi gören sektörlerin başında da sanayi geliyor. Gerek üretimimizde gerekse ihracatımızda imalat sanayi önemli yer tutuyor." dedi.

Bolat, ihracatın da rekorlar kırarak 21 yılda 7,1 katı büyüdüğünü, 36 milyar dolardan 261,5 milyar dolara yükseldiğini ifade ederek, bu ihracatın yüzde 94'ünün sanayiden karşılandığını vurguladı.

Bu yılın 7 ayında mal ihracatının yüzde 3,4 büyüdüğünü hatırlatan Bolat, hizmet ihracatının da bu yıl hedeflediği yüzde 10 büyümeyi sağlayarak 110 milyar dolarlık hedefine ilerlediğini dile getirdi.

Bakan Bolat, katma değerli, marka ve teknoloji değeri yüksek üretimleri artırma çabasında olduklarının altını çizerek, Türkiye'nin dünyadaki ekonomik ve siyasi gerilimlere rağmen dirayetli liderlik, istikrarlı siyaset yönetimi ve ekonomideki başarılı dengeleme politikasıyla yoluna devam ettiğini ifade etti.

"YILLIK 5 MİLYON METREKARE ÜRETİM KAPASİTESİ OLACAK"

Nuriş Prefabrik Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Turan, ön üretimli modüler sistem yaşam alanları ürettiklerini belirterek, prefabrik yapılar, konteynerler, şantiye, fabrika binaları gibi yapılar yaptıklarını anlattı. Turan, 6 şubat depremlerinin hem depreme dayanıklı yapılar yapılması konusunda hem de deprem bölgesindeki ihtiyaçları karşılama konusunda prefabrik sektörünün önemini gösterdiğine dikkati çekti.

Turan, yeni fabrikaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Burada 25 bin metrekare alan üzerinde 14 bin metrekare kapalı alanı olan 150 kişinin çalışacağı yaklaşık 20 milyon dolar gibi bir bütçe planladığımız, tamamını öz kaynaklarımızla karşılayacağımız fabrikanın temelini attık. Yıllık 5 milyon metrekare üretim kapasitesi olacak. İnşallah hem prefabrik tarafımızı çok güçlendirecek hem ihracat tarafımızı çok güçlendirecek." ifadelerini kullandı.