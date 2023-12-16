İyiliğini isteyen ve sürekli takip eden gizli bir dostun varlığına delalet eder. Fal sahibini seven ve onun iyiliğini isteyen güçlü bir kimseden göreceği yardım olarak yorumlanır. Bu yardımın hayırlı olduğunu gösterir. Rüyayı gören kadınsa hayatına girecek eş adayı veya yeni bir iş teklifi olarak yorumlanır. Kazançlı bir nasibin çok yaklaştığı, yapılacak bir işten çok karlı çıkılacağı olarak tabir olur.

Rüyada Adam Görmek

Saygınlığın ve merhametin simgesi olan adam silüeti; evine bereketin gelmekte olduğu, hanesinde sevginin eksik olmayacağı, zorlukların üstesinden gelebilecek kudrete sahip olduğu, endişe ettiği sıkıntıları varsa bir dostun desteği sayesinde çabucak çözüme kavuşacağı olarak tabir edilir. Kişinin beklediği bir haberin hayırlısıyla sonuçlanmak üzere olduğuna, hak ettiği maddi ve manevi hedeflerine ulaşacağına, unvan ve makam sahibi olacağına işaret eder. İtibarlı günlerin yaklaştığını gösterir.