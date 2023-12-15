Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, İstanbul’da Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan Bitmez’in 15 Aralık 1969 yılında dünyaya geldiği ve hayatta olsaydı 54 yaşına gireceği öğrenildi.

TBMM Genel Kurulu’nda kürsüde konuşurken rahatsızlanan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybetmişti. Vefatının ardından TBMM’de resmi tören düzenlenen Hasan Bitmez için bugün İstanbul Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Bitmez’in Babası Salih Bitmez ve akrabaları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Bitmez’in 15 Aralık 1969 yılında dünyaya geldiği hayatta olsaydı bugün 54 yaşına gireceği öğrenildi.

Çok sayıda lider ve belediye başkanı cenazeye katıldı

Cenaze törenine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Hasan Bitmez defnedilmek üzere Zeytinburnu’nda bulunan Merkezefendi Mezarlığına götürüldü.