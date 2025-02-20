Kırsal Mahallelerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcıları ve belediye meclis üyeleri ile muhtarlar arasında mahallelerdeki sorunlarla ilgili istişareler gerçekleştirildi.

Ziyaret sonrasında muhtarların ilettiği sorunların notları alındığını ve gerekli takiplerinin yapılacağını belirten Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Yıldız, “İnegöl Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında mekik dokuyan muhtarlarımız hizmet alamıyor. Hizmet alamadıkları yetmiyormuş gibi muhatap da bulamıyor” dedi.

Ahmet Yıldız’ın açıklamaları şu şekilde;

MUHTARLARIMIZIN EN BÜYÜK ORTAK ÖZELLİĞİ; DERTLERİ!

“Bu akşam Çitli mahalle muhtarımız Mehmet Öztürk , İsaören mahalle muhtarımız İsmail Çibukçu, İclaliye mahalle muhtarımız Nurettin Yeltekin, Kınık mahalle muhtarımız Murat Bozan, Özlüce mahalle muhtarımız İsmail Özgü ve Mesudiye mahalle muhtarımız Necmettin Sevim beyleri ilçe binamızda misafir ettik. Mahallelerimizin sorunlarını ve ihtiyaçlarını istişare etme fırsatı bulduk kendilerini dinledik notlarımızı aldık. Öncelikle 6 mahalle muhtarlarımıza ziyaretlerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Muhtarlarımızın en büyük ortak özelliği ise ‘Dertleri’. Önce büyükşehir yasası, sonra kısır siyasi çekişmeler ve 20 yıllık iktidarın yanlış ekonomik politikaları nedeniyle yaşadığımız tasarruf tedbirleri süreci nedeniyle muhtarlarımız hizmet alamıyorlar. Hizmet alamadıkları yetmiyormuş gibi muhatap da bulamıyorlar. Büyükşehir yasasının İnegöl’ümüze getirdiği sorun yumağı her geçen gün büyüyor ve sancılarını daha yoğun hissettiriyor. Mahallesine hizmet etmek için efor sarf eden muhtarlarımız yaşanan hizmet karmaşası nedeniyle İnegöl Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi kurumları arasında resmen mekik dokur hale gelmiş durumda. Çok sayıda muhtarımız yazılı müracaatlarına dahi olumlu-olumsuz cevap bile alamadıklarını ifade ediyor. Kaldı ki bu süreç geçtiğimiz yıllarda her iki belediye Ak Parti’deyken de böyle işliyordu. Muhtarlar yetki sınırlarına göre iki belediyeden de hizmet talep edebiliyorlardı ve yine umduklarını bulamıyorlardı. Yetki karmaşası, hangi siyasi parti yönetimde olursa olsun çözülebilecek bir sorun değil. Çünkü sorunun ta kendisi Büyükşehir Yasası!”

NOTLARIMIZI ALDIK

“Bu vesileyle muhtarlarımızın bizlere aktardığı mahallelerdeki sorunlarla ilgili notlarımızı aldık. En kısa zamanda da iadeiziyaret yaparak sorunları yerinde birinci ağızdan tekrar dinleyeceğiz ve inceleyeceğiz. Sorunların çözümü üzerinde çalışarak gerek belediye meclisinde gerekirse de basın aracılığıyla kamuoyunda gündeme getirerek çözümüne katkı koyacağımızın sözünü veriyoruz. Şehrimizin ve vatandaşlarımızın adına hizmet götürmek için çalışan ve istişare kültürüne katkı koyan muhtarlarımıza bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi .