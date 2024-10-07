Aktif saha çalışmalarına devam ederek çeşitli meslek gruplarıyla bir araya gelen Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı, her yıl olduğu gibi bu yıl da imam hatip ve müezzinleri ziyaret etti. Mahalle teşkilatları tarafından düzenlenen ziyaret programlarında din görevlileriyle hasbihal edilerek tatlı ikramında bulunuldu.

MANEVİ KALKINMA OLMADAN MADDİ KALKINMA OLMAZ

Özverili çalışmalarından dolayı din görevlilerine teşekkürlerini ileten Saadet Partisi Teşkilat Başkanı Orhan Bektaş, “Toplumumuzun manevi şuurunun gelişiminde önemli bir rehber görevi gören din görevlilerimize, ziyaretler gerçekleştirdik. Ülke olarak son günlerde cinayetler, hırsızlıklar, sapkınlıklar, öldürülen küçük çocuklar gibi çok sayıda akılalmaz gündemlerle sarsıldık. Geldiğimiz bu noktada partimizin temel ilkesi olan Ahlak ve Maneviyata dikkat çekmek istiyorum. Önce ahlak ve maneviyat düsturuyla hedeflediğimiz bir Türkiye’de şüphesiz ki en büyük önem de din görevlilerimize düşüyor. Toplumumuzda yeniden manevi kalkınma da din görevlilerimizin aracılığıyla gerçekleştirilecek. Gelinen noktada manevi kalkınma olmadan maddi kalkınma olmayacağını bir kez daha görmüş ve anlamış olduk. “

Bektaş sözlerini şöyle sürdürdü;

DİN GÖREVLİLERİMİZ TOPLUMUMUZDA BİRLİK VE BERABERLİĞE VESİLE OLUYOR..

“ Tarih boyunca camilerimiz, vatandaşlarımızın manevi okulu olmuştur. Gerek bu manevi okulumuz olan cami de gerekse de sosyal hayatta din görevlilerimizin önemli bir katkısı da birlik ve beraberliğe vesile olmasıdır. Yani din görevlilerimiz, barıştırıcı ve bütünleştirici yönüyle de öne çıkar. Partimizin iktidarında inşallah camilerimiz sadece ibadet için değil, tarih boyunca olduğu gibi ilim ve kültür yuvası boyutunu kazanacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutlarım, ziyaretlerde emeği geçen parti mensuplarımıza da özellikle teşekkür ederim.”