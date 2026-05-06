Olay saat 16.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Yarış Sokak'ta meydana geldi. Sokağa aracıyla gelen Mahmut Sait Ö.(33) ve Rıza K.(24) arasında alacak verecek nedeniyle sokakta tartışma çıktı. Tartışma sırasında Rıza K.(24) cebinden çıkardığı tabancayla Mahmut Sait Ö.(33)'ye defalarca ateş etti.

Mermilerden biri Mahmut Sait Ö.(33)'nün sağ bacağına isabet etti. Şüpheli şahıs araçla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı aracına binip gitmeyi denedi ama başarılı olamadı.

O sırada yoldan gelen motorize trafik timi polisi, yaralıyı motosikletin alıp İnegöl Devlet Hastanesine getirdi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Silahlı saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kaçan şüpheliyi arıyor.